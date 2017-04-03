​Удобно, уютно, Солнечно! Сибпромстрой предлагает на выгодных условиях приобрести квартиры в ближайшем пригороде

Когда глаз устает от однообразных городских пейзажей, хочется, словно по мановению волшебной палочки, перенестись в какое-нибудь живописное, тихое местечко. Но при этом не утратить привычного ритма жизни и уровня комфорта. Спешим вас обрадовать: чтобы осуществить желаемое, не нужно обладать сверхъ естественными способностями, стоит всего лишь обратить внимание на один из проектов компании «Сибпромстрой»! Речь идет о новом высотном доме, возведенном специалистами холдинга в поселке Солнечном.

Поселок Солнечный, один из крупнейших в Сургутском районе, расположен всего в 17 км от города. Там проживает около 13 тысяч жителей, большинство из которых трудятся в Сургуте, ведь дорога до города на автомобиле занимает не более 15 минут. В поселке есть все необходимое для проживания: школы, детские сады, спорткомплексы, магазины. Все как в городе, только в непосредственной близости к природе, без суеты и потоков машин, на свежем воздухе.

Итак, новый дом в 14 этажей расположился в самом центре поселка.

Примечательно, что квартиры здесь самого востребованного у покупателей формата: студии трех видов и однокомнатные в двух вариантах планировки. Однако не только этим высотка в Солнечном отличается от других проектов Сибпромстроя. Так, здесь удалось обустроить просто огромную придомовую территорию, где нашлось место не только для современных детской и спортивной площадок, но и для двух наземных парковок общей вместимостью более ста машин.

В новой многоэтажке всего два подъезда и 390 квартир, по 15 на этаже. Каждый подъезд оборудован тремя скоростными лифтами: двумя пассажирскими и одним грузовым. Первый этаж отведен под коммерческие помещения: салоны, магазины, офисы. В подъездах предусмотрено круглосуточное дежурство консьержей. Одним словом, будущих жильцов ждут очень комфортные условия проживания.

Вопрос, который волнует всех без исключения потенциальных собственников — стоимость жилищно-коммунальных услуг. У жителей новостроек Сибпромстроя об этом голова не болит: на ЖКУ они экономят до 40 процентов. Секрет прост: во все квартиры проведено только холодное водоснабжение, горячая вода получается с помощью современных электрических нагревателей. Таким образом, намного снижается объем общего водопотребления, упраздняется строка расходов на содержание внутридомовой и подводящей системы ГВС. Ко всему прочему, покупатели жилья в новостройках в первые пять лет освобождены от оплаты капремонта.

Цены на новые квартиры в Солнечном также весьма привлекательны.

Так, студия в 28 кв. м обойдется клиентам Сибпромстроя в 1,5 млн рублей; 32 кв. м — 1,6 млн рублей; 33 кв. м — 1,65 млн рублей. Однокомнатная квартира в 42 «квадрата» стоит 2 млн рублей; 56 кв. м — 2,4 млн руб лей. Приобрести жилье можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Кстати, для своих клиентов Сибпромстрой приготовил приятные бонусы! При покупке квартиры в «солнечном» доме вы можете получить в подарок от компании дизайн-проект вашего жилища. А тем, кто желает стать обладателем студии площадью 28 кв. м, при оформлении ипотеки потребуется внести всего 60 тысяч рублей первоначального взноса!

Как правило, покупатели хотят въезжать в уже полностью отремонтированные квартиры. И такую возможность Сибпромстрой им предоставляет. Это очень удобно и выгодно: во-первых, клиент сам может выбрать варианты и материалы отделки, во-вторых, стоимость ремонта составляет всего порядка 4 тыс. рублей за 1 квадратный метр, и ее можно включить в сумму ипотечного кредита, а не изыскивать дополнительные средства после выкупа жилья. Услуга более чем доступна: например, ремонт под ключ в студии 28 кв. м обойдется всего в 101 тысячу рублей. Кстати, отделочные работы начинаются уже на этапе оформления недвижимости в собственность, чтобы вы могли как можно быстрее вселиться.

Если вы мечтаете о благоустроенном жилье в ближайшем пригороде, то дом в Солнечном — отличное предложение! Добавьте в свою жизнь красок природы и солнечного света! Привнесите в комфорт городской квартиры запах сосен и пение птиц!

Напомним, что теперь приобрести квартиру от Сибпромстроя можно только в собственном отделе продаж по адресу: г. Сургут, Тюменский тракт, 2/1. Такая схема работы позволяет пройти через все этапы подготовки и получения документации без участия посредников — это экономит не только время, но и денежные средства, благодаря отсутствию комиссий. В любое удобное для вас время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию. А специалисты различных банков всегда готовы проконсультировать вас по наиболее выгодным условиям кредитования.

Кстати: Телефон отдела продаж компании «Сибпромстрой»: 8 (3462) 600‑190.