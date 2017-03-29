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​Аэропорт Сургута перешёл на весенне-летнее расписание

С 26 марта 2017 года международный аэропорт города Сургута перешёл на весенне-летнее расписание полётов, которое будет действовать до 28 октября. В рамках весенне-летней навигации совместно с авиакомпаниями-партнёрами планируется увеличение частоты рейсов по ряду направлений и возобновление сезонных маршрутов. В новом сезоне из аэропорта Сургута будут выполняться рейсы более чем по 40 внутренним и международным направлениям.

В период весенне-летней навигации увеличивается количество регулярных рейсов в Москву. Со 2 мая авиакомпания «ЮТэйр» открывает дополнительный регулярный рейс во Внуково. Вылет из Сургута будет осуществляться ежедневно в 06.00 по местному времени.

Помимо Москвы, ежедневно из аэропорта Сургута будут выполняться рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Самару, Томск, Красноярск, Казань, Уфу, Краснодар.

Традиционно в летний период откроются рейсы на основные курортные направления юга России. Авиакомпания «ЮТэйр», базовый перевозчик аэропорта Сургута, в наступающем сезоне планирует с июня возобновить еженедельные регулярные рейсы в Анапу, Белгород, Геленджик, Ростов. Также возрастет интенсивность рейсов в Сочи и Краснодар. Рейсы в эти направления будут осуществляться несколько раз в неделю. Этот список дополняет и Симферополь: сразу две авиакомпании «Ямал» и «ЮВТ-Аэро» будут выполнять еженедельные рейсы в Крым. Полеты в Симферополь начнутся уже с 30 марта.

В рамках программы перевозок жителей Норильска в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск в период с 1 июня по 16 сентября авиакомпания NordStar будет выполнять ежедневные рейсы из Норильска в Москву через аэропорт Сургут. Перевозка жителей Норильска будет организована с привлечением нескольких типов воздушных судов. На участке из Норильска в Сургут и обратно пассажиров будут перевозить турбовинтовые воздушные суда ATR 42/72, из Сургута в Москву и обратно – Boeing 737-800. Для удобства пассажиров багаж будет регистрироваться сразу до конечного пункта, а пассажирам по прибытию в Сургут не придется повторно проходить регистрацию и досмотр – обслуживание трансферных пассажиров будет организовано через стерильную зону аэропорта. Отметим, что билеты будут оформляться только на полный маршрут Норильск – Москва и Москва – Норильск. Билеты на отдельные участки маршрута оформляться не будут.

Для предпочитающих путешествие в ближнее зарубежье в регулярном расписании сургутского аэропорта весной-летом 2017 года представлены такие направления, как: Баку, Бишкек, Душанбе, Ош, Худжанд. Весенне-летняя чартерная программа от авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут» – Azur Air, «Северный ветер», «Икар», Royal Flight – представлена такими городами как: Анталья, Пхукет, Бангкок, Камрань, Ираклион.

Подробнее ознакомиться с расписанием рейсов в весенне-летний период можно на сайте аэропорта Сургута в разделе «Расписание рейсов». Время отправления и прибытия для всех рейсов – местное. В расписании возможны изменения, отмены отдельных рейсов, а также ввод новых. Дополнительную информацию можно получить в представительствах авиакомпаний или в справочной службе ОАО «Аэропорт Сургут» по телефонам: + 7 (3462) 770 208, + 7 (3462) 006.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 177, комментариев: 0


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