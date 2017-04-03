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​Купить квартиру в курортном районе стало проще

Дышать воздухом, напитанным ароматами соснового леса, гулять по берегу реки, любоваться заливными лугами и лесными озёрами не изредка, а каждый день - теперь такой образ жизни доступен каждому жителю Сургута!

Возможность поселиться в курортной зоне средней полосы России, всего в 200 км от Москвы, появилась у сургутян благодаря старту продаж квартир в жилом комплексе «У Старицы».

Жилой комплекс расположен в окружении сосновых лесов Мещеры в на берегу реки Старица. Дома удачно вписываются в ландшафт и не нарушают экологической целостности территории.

ЖК «У Старицы» оснащен всей привычной для горожанина инфраструктурой, дома введены в эксплуатацию, а прилегающая территория благоустроена. Преимущества проживания за городом здесь дополняются близостью к Рязани, проезд до которой занимает всего 20 минут.

Покупатель квартиры может воспользоваться специальным предложением Прио-Внешторгбанка и оформить ипотечный кредит по ставке от 9,5% годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и может быть оплачен средствами материнского капитала. Процентные ставки варьируются в диапазоне от 9,5 до 10,5% годовых в зависимости от формы подтверждения дохода заемщика. Преимуществами ипотечной программы, позволяющими избежать лишних расходов, являются отсутствие требований по страхованию жизни и трудоспособности заемщика, бесплатная оценка залога и возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций со стороны банка. Срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день.

Также в жилом комплексе «У Старицы» осуществляется продажа квартир в беспроцентную рассрочку. Комиссия за пользование услугой с покупателя не взимается. Рассрочка предоставляется на срок до 3 лет, Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. В качестве обеспечения при оформлении рассрочки выступает залог приобретаемой квартиры, поручительство супруга или супруги и страхование предмета залога. Страхование производится по тарифам выбранной покупателем организации.

Приобретение квартиры в ЖК «У Старицы» — это отличная возможность для тех, кто планирует переезд в район с более мягким климатом, для тех, кто задумался о приобретении жилья на природе, но не желает расставаться с городским комфортом и конечно же для тех, кто просто хотел бы грамотно вложить средства. Остаётся выбрать наиболее подходящее предложение — и ваша жизнь изменится к лучшему!

С более подробной информацией о ЖК «У Старицы» можно ознакомиться на сайте ЖК62.РФ и по телефонам: +7 (4912) 240-241, +7 (910) 642-08-05

Реализация квартир в жилых домах по адресам: Рязанский район, с. Заборье, ул. Луговая, дома №№61,63 производится ООО «ПРИО-Эстейт».

Беспроцентная рассрочка предоставляется ООО «ПРИО-Эстейт» без участия банков. Страхование предмета залога производится по тарифам, выбранной покупателем организации. Условия предоставления рассрочки регулируются Договором купли-продажи и статьей 489 ГК РФ. На квартиры, приобретаемые в рассрочку, не распространяется действие прочих акций и спецпредложений. Продавец вправе отказать покупателю в предоставлении рассрочки без объяснения причин. Предложение не является публичной офертой.

Ипотечный кредит на приобретение квартир предоставляет Прио-Внешторгбанк (ПАО), лицензия Банка России №212. Кредит предоставляется в рублях РФ. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемой квартиры, поручительство супруга(и), при наличии, имущественное страхование предмета залога на весь срок действия кредитного договора. Страхование производится по тарифам выбранной заемщиком организации. Комиссия за предоставление кредита не взимается. Предложение не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.


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03 апреля в 09:00, просмотров: 796, комментариев: 0


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