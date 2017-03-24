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​Цивилизация на лоне природы. ЖК «Обский» в Нефтеюганске: выберите красивое место для жизни!

Нефтеюганск очень привлекателен, если рассматривать его как место для жизни: сравнительно молодой, динамично развивающийся, но при этом там нет суеты, присущей большим городам. В то же время он расположен всего в 50 км от Сургута — очень удобно, если необходимо посетить медицинские учреждения, торговые центры.

Кто-то ездит в соседний город на работу — почему нет?

Неудивительно, что спрос на жилье в Нефтеюганске высок, и он постоянно растет, особенно среди молодых семей. В этой связи прекрасным подарком для жителей города стал жилой комплекс «Обский» от компании Сибпромстрой. Название ЖК обусловлено его уникальным местоположением: 17-этажный дом вырос в пойме реки Обь, в одном из самых активно застраиваемых микрорайонов муниципалитета. Это, безусловно, является неоспоримым преимуществом данного комплекса: наряду с рекой вокруг много лесопарковых зон. Это не только гарантия чистого воздуха, но и эстетическое удовольствие от видов, открывающихся из окон нового дома. А как приятно проводить время с семьей на природе, да еще и прямо рядом с домом!
Кстати, город с высоты «Обского» также виден как на ладони, ведь львиная доля зданий в Нефтеюганске средней этажности. Еще один немаловажный факт: новый ЖК расположен так, что добраться от него до любой точки города можно всего за несколько минут. К тому же совсем рядом находится выезд из Нефтеюганска.
Проект жилого комплекса «Обский» несколько выбивается из стилистики большинства объектов Сибпромстроя как внешне, так и внутренне. В доме семь подъездов, всего 448 квартир, по четыре на этаже. Однокомнатные 49-метровки — в большинстве, также есть двухкомнатные площадью 72,2 кв. м и три варианта трехкомнатных (72,2; 94 и 99,4 кв. м).

К слову, «трешка» в 99 квадратов — очень просторная, с огромной прихожей, двумя подсобными помещениями и удобным расположением комнат. То, что надо, для семьи с детьми!

Каждый подъезд высотки оснащен двумя высокоскоростными бесшумными лифтами, так что время ожидания подъемников сведено к минимуму.

Двор жилого комплекса оборудован двумя парковками: подземная рассчитана на 158 машин. Гости могут оставлять свои авто на наземной стоянке.

На крыше подземного паркинга расположились площадки для детских игр. Также в периметре «Обского» предусмотрены зоны для спокойного отдыха и спортивные площадки. Все выполнено в полном соответствии с требованиями безопасности. Придомовая территория засажена травой, украшена малыми архитектурными формами.

Первый этаж дома отдан под торговые площади, салоны, офисы, учреждения сферы услуг. В непосредственной близости от нового жилого комплекса находятся торгово-развлекательные центры, магазины, спортивные учреждения. В ближайшем будущем для самых маленьких новоселов появятся детский сад и школа.

Каждый объект компании «Сибпромстрой» имеет высокий класс энергоэффективности («А»), и жилой комплекс «Обский» не исключение, он оснащен целым набором энергосберегающего оборудования. В том числе благодаря и этому экономия жильцов на жилищно-коммунальных услугах составляет до 30-40 процентов: так, в новом доме предусмотрено автономное горячее водоснабжение и светодиодное освещение мест общего пользования.

Продажа жилья в ЖК «Обский» идет вовсю. Несмотря на то, что значительная часть квартир реализована либо отдана под нужды администрации (социальное жилье), у потенциального покупателя еще есть возможность выбрать квартиру нужной площади и на желаемом этаже.

Кстати: Оформить покупку можно только в отделах продаж компании: г. Сургут, Тюменский тракт, 2/1, тел. 8 (3462) 600‑190; г. Нефтеюганск, 17‑й мкр-н, 2, тел. 8 (3463) 511‑888. Время работы: с 9.00 до 20.00 (по выходным: с 10.00 до 20.00). Специалисты компании будут рады рассказать вам всю интересующую информацию.

Для того чтобы вы могли объективно оценить функциональность и размер выбранного жилья, застройщик оборудовал демонстрационные квартиры, которые будут полностью отремонтированы, а также обставлены необходимой мебелью.
Для тех, кто желает стать владельцем квартиры с особенной планировкой, выполненной на свой вкус и под свои потребности, в ЖК «Обский» к продаже предлагается жилье в том числе с предчистовой отделкой, где выполнена шпатлевка стен и потолка, а также проложена электропроводка.

Приобрести квартиру в «Обском» можно как за наличный расчет, так и посредством ипотечного кредита. Компания «Сибпромстрой» сотрудничает со многими банками: специалисты проконсультируют вас по самым выгодным условиям совершения сделки в собственном отделе продаж застройщика.

Если по каким-то причинам вы не можете выкупить у застройщика понравившуюся квартиру сейчас, у вас есть возможность забронировать ее на срок до трех месяцев (условия бронирования уточняйте в отделе продаж Сибпромстроя).

Справка: Стоимость квартир в жилом комплексе «Обский» в Нефтеюганске:
1-комнатная: 49 кв. м — 2,3 млн руб.
2-комнатная: 72,2 кв. м — 3,2 млн руб.
3-комнатная: 72,2 кв. м — 3,4 млн руб.; 94 кв. м — 4,2 млн руб.; 99,4 кв. м — 4,4 млн руб.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 123, комментариев: 0


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