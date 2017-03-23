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Как достичь финансового успеха

Куда вложить деньги, чтобы заработать на новую машину или квартиру? Можно ли защитить сбережения от кризиса? Как научиться грамотно планировать финансовые цели и максимально быстро достигать их? Эти вопросы наверняка посещают каждого, кто обладает хотя бы некоторой суммой сбережений или свободных средств. Тридцать, пятьдесят, сто тысяч рублей — эти деньги уже могут стать ядром в снежном коме накоплений, который приведет вас к заветной цели.

Стать инвестором может каждый

Кого представляет большинство из нас, слыша слово «инвестор»? Скорее всего, богатого приезжего бизнесмена, рассчитывающего вложить крупную сумму денег в интересное, на его, бизнесмена, взгляд, направление. Естественно, с целью получить еще большую сумму в виде прибыли.

И, как правило, в наших представлениях у этого инвестора уже все в жизни есть: активы, репутация, лидерские качества и блестящее зарубежное образование — в общем, весь необходимый набор для роста своих доходов. Мы же придерживаемся иного подхода: накопить небольшую сумму, положить ее в банк, чтобы создать подушку безопасности на «черный день», а потом взять в кредит дорогую иномарку (или дешевую квартиру), и пусть, как говорится, весь мир подождет. Статистика выдачи кредитов лишний раз это подтверждает. При этом сами зачастую жалуемся, что деньги работают только на узкий круг банкиров, биржевых торговцев и других спекулянтов.

А ведь стать инвестором сегодня могут практически все. И для этого не нужно годами изучать модели поведения на валютном рынке или технику торговли на фондовых биржах. В США 13,8% домохозяйств напрямую владеют акциями[2]. Это миллионы людей. В России же, по данным на конец июня 2016 года, число активных инвесторов – физических лиц составляло лишь 79,8 тыс. чел., а общее число уникальных счетов едва-едва перевалило через 1 млн[3].

Но тут возникает два вопроса: где взять стартовые средства и куда их лучше вложить, чтобы обеспечить желаемый уровень благополучия при умеренных рисках? На оба вопрос совершенно бесплатно могут ответить финансовые советники БКС Премьер. Причем индивидуально для каждого клиента. Специалисты компании активно развивают направление персонального финансового планирования. Что это такое?

В Ваших личных целях

Для российского рынка это относительно новый сервис, но в США ему уже 40 лет, а в Великобритании — больше века. Очень часто люди думают, что планирование распространяется только на разницу между доходами и расходами, но это очень поверхностный подход. На самом деле все начинается с четких установок: чего мы хотим? У любого человека есть некие цели, например, купить через пять лет загородный дом, отправить ребенка на учебу за границу или иметь определенный пассивный доход к пенсионному возрасту. По сути это и есть первый этап персонального финансового планирования.

Далее идет второй этап, когда определяются ресурсы, за счет которых можно к этим целям прийти. Это может быть разница между доходами и расходами, активами и пассивами. Для оптимизации структуры ресурсов необходим специалист, имеющий серьезную подготовку.

В БКС Премьер1 за каждым клиентом закрепляется личный финансовый советник, который поможет объективно оценить все источники поступления и расходования средств, установить доходность каждого источника, избавиться от наименее интересных активов. А уже затем подобрать формы вложения освободившихся средств, чтобы максимально быстро достичь поставленных клиентом целей.

В зависимости от целей личный финансовый советник может подобрать определенный набор инструментов. Финансовый советник БКС Премьер готов сформировать инвестиционный портфель клиента практически по всему спектру направлений: от рынка акций до зарубежных фондов недвижимости.

Персональное финансовое планирование в таком комплексе работает как нельзя лучше, позволяя каждому чувствовать себя более свободным и в тоже время надежно защищенным от различных колебаний. Кстати, отслеживать состояние своих финансов можно в интернете. А финансовый план закачать, например, в планшет.

В России ПФП стало развиваться примерно с 2005 года. Но в современном виде оно сформировалось три — четыре года назад. Сервис финансового планирования в БКС Премьер бесплатен. Клиент может прийти в любой ближайший офис, и ему предоставят личного финансового советника, с которым он просто поговорит о жизни и составит круг своих целей. А уже затем вместе определит со специалистом пути их достижения.

На предоставление качественных рекомендаций и формирование инвестиционного портфеля уходит не так много времени, ведь у финансовых советников есть мощная поддержка аналитического блока БКС.

[1] Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.

[2] http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-ssha-akcii-krupnykh-kompaniy-mozhno-budet-kupit-v-supermarketakh-1000862499

[3]http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2016_1.pdf


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Сегодня в 12:21, просмотров: 113, комментариев: 0


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