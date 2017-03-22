​На старт, внимание, март! Топ-5 новостей от «СветоДизайн-Югра»

В РИТМЕ «СИБПРОМСТРОЯ»

Вчера специалисты компании «СветоДизайн-Югра» завершили работы по регулировке режимов освещения «сибпромстроевских» новостроек в 38 микрорайоне. А это значит, что теперь ярких и динамичных многоэтажек неподалеку от ТРЦ «Аура» стало двумя больше.

«ГТС» ПРОДОЛЖАЕТ УКРАШАТЬ СВОИ ЗДАНИЯ

Котельная может быть яркой и красивой! Лучшее тому доказательство - объекты СГМУП «ГТС». Реализация проекта освещения подведомственных тепловым сетям объектов набирает обороты.

ЖК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»? ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!

Проезжая мимо ЖК «Возрождение», вы можете заметить странную активность в верхней части самого крупного жилого дома комплекса – не беспокойтесь! Там, на высоте 15-26 этажа, работает наша строительно-монтажная бригада :)

ПАЛКИ В КОЛЕСА ВСТАВЛЯТЬ НЕ СТОИТ. ВСТАВЛЯЙТЕ СВЕТОДИОДЫ!

Не знаем, как насчет автомобильных колес, конечно… А вот для внушительных размеров конструкции, украшающей территорию автокемпинга, построенного компанией «ЮВиС» на трассе направлением Сургут-Нефтеюганск, яркие динамичные пиксели оказались прекрасным решением сразу двух задач – представительской и функциональной.

СВЕТЛЫЙ ДОБРЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ

На территории, прилегающей к введенному в эксплуатацию главному жилому лайнеру ЖК «Возрождение», засветились яркие светодиодные прожекторы функционального освещения. Знали? Если нет, значит вы не подписаны на нашу страничку в Инстаграм – надо это срочно исправлять!

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения. Численность работников более 5000 человек.