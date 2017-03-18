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Переезд... в родные стены!

Теперь югорчане могут приобрести квартиру от компании «Сибпромстрой» и в Подмосковье

Поселиться в ближайшем Подмосковье мечтают многие, однако людей отпугивает перспектива быть обманутыми недобросовестными застройщиками, которые промышляют там в огромных количествах. Югорчане же могут по этому поводу не переживать, ведь теперь в окрестностях столицы есть дома от Сибпромстроя! Не так давно компания приступила к реализации жилья в ЖК «Первый Зеленоградский», возведенный в городском поселении Андреевка, в районе деревни Голубое.

Надо сказать, что Сибпромстрой за время своего присутствия на местном рынке жилья заслужил реноме одного из самых крупных и однозначно надежных застройщиков, и, что вполне логично, начал применять свой богатый опыт за пределами родного округа. Пилотными территориями, с которых детище Николая Сторожука начало свою экспансию, стали Белгород, Химки и уже упомянутая Андреевка близ Зеленограда. Так, в поселке Дубовое, расположенном в пригороде Белгорода, появился квартал из малоэтажных домов, очень органично вписавшихся в застройку микрорайона. В Химках, в микрорайоне Левобережный, вырос 25-этажный красавец под стягом ЖК «Альтаир». Этот район особенно привлекателен для его настоящих и потенциальных жителей из-за непосредственной близости к Москве.

Вернемся к ЖК «Первый Зеленоградский». Комплекс воплощен в традиционном формате Сибпромстроя, поскольку состоит из 17-этажных панельных домов. Новый ЖК имеет некое сходство с 38-м микрорайоном Сургута в части использованных технологий и общей концепции проекта, но есть у него и собственные черты. Рассмотрим их детально. В окончательном варианте ЖК «Первый Зеленоградский» будет представлять собой целый квартал из двадцати девяти домов. Как уже было сказано, большинство строений будут 17-этажными, и только пять из них вырастут до 25-го этажа.

В квартирах выполнены необходимые предпродажные работы, это значит, что сразу по приобретении новый владелец может постелить полы, поклеить обои и вселяться. Для тех, кто не хочет тратить дополнительные деньги и время, у Сибпромстроя предусмотрена возможность сдачи квартиры под ключ, с разными видами отделки на выбор. Оплатить услугу можно, включив ее стоимость в сумму ипотечного кредита, что очень удобно, если нет свободных средств на эти цели. Внутри стен каждой реализуемой квартиры проложены каналы для разводки электричества по всем ее помещениям. Новоселы оценят светопропускную способность панорамных окон на утепленных лоджиях, что делает нахождение в них комфортным в любое время года. Входные двери, которые устанавливает застройщик, изготовлены из стали, поэтому менять их на более прочные не потребуется.

Для обеспечения безопасности жильцов в проекте ЖК «Первый Зеленоградский» предусмотрен целый комплекс мер. Каждый подъезд оборудован видеокамерами. На придомовой территории располагается собственная управляющая компания жилого комплекса, из здания которой и ведется круглосуточное видеонаблюдение. Территория ЖК огорожена и охраняется лицензированными специалистами, въезд автотранспорта возможен только по специальным электронным картам. Камеры видеонаблюдения установлены также на фасадах зданий: с их помощью жильцы смогут видеть, что происходит на внутренней территории комплекса, прямо на экране телевизора по специально выделенному каналу. Это, кстати, очень удобная опция для родителей, если ребенок вышел во двор погулять.

Территория «Первого Зеленоградского» благоустроена по всем правилам. Зеленые насаждения, зоны отдыха — предусмотрено все для комфорта жильцов. Для детей отведена большая площадь: спортивная зона, игровая зона для малышей до семи лет и отдельная площадка для ребят постарше. В перспективе здесь будет обустроена зона барбекю и облагорожено местное природное озеро — жители новостроек смогут плавать на лодках и даже рыбачить! Месторасположение ЖК «Зеленоградский» уникально еще и тем, что вокруг стоят леса с вековыми деревьями, а недалеко протекает речка.

На территории комплекса находится подземно-наземный паркинг на 600 автомобилей. По внешнему периметру ЖК расположены гостевые парковки, рассчитанные на более чем 500 машиномест.

Жилье от Сибпромстроя заслуженно считается одним из лучших в плане энергоэффективности. В каждой квартире установлены термоголовки, позволяющие корректировать расход тепла, и современные водонагреватели, за счет которых значительно снижается плата за потребление воды.

Немаловажный фактор при выборе места жительства — наличие необходимой инфраструктуры. Рядом с ЖК «Первый Зеленоградский» в скором времени появятся несколько детских садов на 260 мест каждый, школа на 1 600 учеников, спортивно-оздоровительные и деловые центры. В цокольных этажах комплекса расположатся различные салоны, аптеки, торговые центры. Подарком от Сибпромстроя новоселам станет православная школа.

В настоящий момент уже осуществляется продажа жилья в первых трех отстроенных 17-этажных домах «Первого Зеленоградского».

Справка: В настоящий момент уже осуществляется продажа жилья в первых трех отстроенных 17-этажных домах «Первого Зеленоградского». Стоимость квартир здесь ниже аналогичных от других застройщиков на подмосковном рынке.

Кстати: Всю интересующую информацию по поводу приобретения квартир сургутяне могут уточнить по телефону отдела продаж в Сургуте 600-190.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 143, комментариев: 0


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