Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы

Что важно знать перед покупкой жилья в Северной столице, рассказали специалисты крупной строительной компании «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон»).
Кто и где строит
Один из признаков надежности застройщика – большой опыт
работы. Например, компания «ЛенСпецСМУ» работает на рынке недвижимости 30 лет и
за это время построила 5,4 млн кв. м недвижимости. За все годы работы компания ни
разу не переносила сроки сдачи своих объектов. Кроме того, ЛенСпецСМУ имеет
обширную региональную сеть, состоящую из 15 представительств. В Сургуте
региональный офис находится по адресу: пр. Ленина, д.
41
Компания «ЛенСпецСМУ» строит дома исключительно в обжитых районах Петербурга. Например, рядом с «Домом на Обручевых» расположены сразу две станции метро – «Академическая» и «Политехническая», неподалеку находятся корпуса Политехнического университета, студгородок и парк. Так что квартиры в этом проекте – отличный вариант жилья для студентов. Похожими характеристиками обладает еще один строящийся объект компании – «Дом на Космонавтов». Он расположен по соседству с благоустроенным Пулковским парком, в районе с развитой инфраструктурой. Буквально в 800 метрах – станция метро «Звездная». Поблизости находится филиалы сразу трех вузов.
Качество строительства
На сегодняшний день одной из наиболее надежных считается кирпично-монолитная технология строительства. Ее преимущества — повышенная прочность конструкций, высокая скорость возведения жилья. Срок службы кирпично-монолитных домов на порядок дольше, чем панельных зданий. В таких зданиях лучше звуко- и теплоизоляция. Жилые комплексы ЛенСпецСМУ строятся по кирпично-монолитной технологии с использованием навесных вентилируемых фасадов, которые создают в квартирах комфортный микроклимат.
Выбор квартир
Квартиры в жилых комплексах ЛенСпецСМУ имеют удобные и продуманные
планировочные решения, среди которых каждый может подобрать себе именно то, что
ему нужно. Например,
особенность «Дома на Космонавтов» –
современные планировки европейского уровня с
просторными кухнями-гостиными. Кроме того, компания предлагает большой выбор не только строящегося, но и готового жилья. Заселиться в квартиру можно сразу же после покупки, а оплачивать – после. Такую возможность дает длительная рассрочка сроком до 8 лет*.
Если цена для покупателя имеет большое значение, стоит обращать внимание на условия покупки, ежемесячные акции и спецпредложения. Например, в компании «ЛенСпецСМУ» в марте действуют скидки до 15% при стопроцентной оплате**. Первый взнос от 20%**. Компания также предлагает специальные бонусы для студентов и дополнительные скидки региональным покупателям***.
Специально для тех, кто хочет переехать в Северную столицу, компания «ЛенСпецСМУ» проводит бесплатную экскурсию по своим петербургским объектам – 25 марта 2017 г. Начало в 10:30.
Место отправления: Санкт-Петербург, Московский пр., д.115 (офис продаж ЛенСпецСМУ), ст. м. «Московские ворота».
Обязательна предварительная запись по телефону в Сургуте: (3462) 951-200
Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». Приобретение квартир в «Доме на Обручевых», «Доме на Космонавтов» осуществляется путем заключения ДДУ (214-ФЗ).
Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru
* Рассрочка предоставляется застройщиком АО ССМО «ЛенСпецСМУ»
** Предложение действует с 01.03.17 г. по 31.03.17 г.
*** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru
Актуальность актуального искусства: Александр Косенков и Владимир Назанский, «СтерхФест» // ONLINE 22 марта в 15:00