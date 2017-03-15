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​Если инвестировать, то с максимальной выгодой! Приобретение квартиры в ЖК «Вдохновение» — однозначно хорошее решение

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Не секрет, что недвижимость является одним из самых доходных и потому предпочтительных ресурсов для вложения средств. Сегодня все большее количество югорчан рассматривают возможность приобретения квартиры в качестве дополнительного источника дохода. Однако не каждая жилплощадь способна принести хорошие дивиденды, поэтому выбирать полезные квадраты необходимо с умом, учитывая такие критерии, как надежный застройщик, адекватный бюджет, инфраструктура, уникальность проекта, его преимущества перед рыночными аналогами. Кто-то скажет: так не бывает, чтобы и недорого, и качественно, идаже уникально! И отчасти будет прав: такого рода предложения встречаются нечасто, а если и появляются, то ненадолго, догадайтесь почему.

Как раз сейчас вы еще можете успеть выбрать жилье на свой вкус и кошелек в новейшем проекте одного из крупнейших застройщиков ХМАО-Югры - компании «Сибпромстрой».

Речь идет о жилом комплексе «Вдохновение», что расположился на пересечении улиц Мелик-Карамова и Щепеткина, в 28-м микрорайоне. Участок под застройку высвободился здесь после сноса ветхих домов. Не слышали? Рассказываем.

В проекте ЖК «Вдохновение» Сибпромстрой воплотил ранее не опробованный компанией формат, отойдя от привычных для сургутян 17-этажек.

Два красавца-небоскреба высотой в 25 этажей поневоле притягивают к себе взгляды, поскольку выглядят совершенно нестандартно для нашего города.

Они выделяются не только своей высотой, возвышаясь над традиционными пяти- и девятиэтажными домами, которыми застроен район. Одноподъездные свечки отделаны ярко-оранжевыми металлокассетами и укомплектованы современными панорамными окнами— очень оригинальное архитектурное решение. В каждом доме по 274 квартиры, по 11 на этаже. Более половины составляют студии и однокомнатные, для любителей больших площадей представлено несколько видов «двушек» и «трешек». В целом квадратура жилья варьируется от 27 до 97 кв.м. Сейчас к продаже доступен лишь один из оранжевых близнецов.

Кстати: Обращаем ваше внимание, что Сибпромстрой перестал реализовывать жилье через агентства недвижимости. Все сделки оформляются только сотрудниками собственного отдела продаж по адресу Тюменский тракт, 2/1. В любое удобное для клиента время, с девяти утра (по выходным— с десяти) идо восьми вечера, специалисты компании будут рады предоставить вам всю необходимую информацию, а также показать заинтересовавшие вас квартиры.

Как можно догадаться, одной отделкой и этажностью уникальность нового проекта Сибпромстроя не ограничивается. Один из самых приятных сюрпризов для потенциальных покупателей — наличие квартир с европейской планировкой, в которой объединены кухня и гостиная. Впрочем, традиционные планировки также присутствуют в ЖК «Вдохновение», предоставляя клиенту выбор в том числе и по цене. Одна из наиболее актуальных городских проблем более чем успешно решена в проекте ЖК «Вдохновение»: он располагает современным подземным паркингом на 644 машиноместа. Также во дворе есть и наземная стоянка — для гостей. Три скоростных лифта, консьерж, расписанные художниками парадные и стены паркинга— перечислять изюминки «Вдохновения» можно бесконечно.

Придомовая территория комплекса включает в себя детские игровые площадки, оборудованные с учетом всех требований безопасности, зоны отдыха для взрослых, спортивный уголок с тренажерами для воркаута, в ближайших планах застройщика обустройство зоны барбекю и площадки для дрессировки собак. Во дворе уже высажены деревья, засеяны газоны, со временем появятся малые архитектурные формы.

Поскольку ЖК «Вдохновение» вырос посреди старого района, вся необходимая инфраструктура имеется там по умолчанию.

В шаговой доступности много детских садов, школ, медицинских учреждений, аптек, магазинов. Еще два детских сада и начальная школа будут возведены в непосредственной близости от новостроек. Неоспоримым преимуществом является и близость района к речпорту— для приятных прогулок по городской набережной.

Кроме того, цокольные этажи 25-этажек отведены под различные магазины, кафе, салоны и прочие необходимые учреждения для удобства жильцов.

Стоит отметить, что цены на жилье в ЖК «Вдохновение» пока остаются на прежнем уровне, но не исключено, что они будут расти.

Таким образом, приобретение жилья в этом комплексе— однозначно удачное решение в качестве долгосрочной денежной инвестиции. Однако потенциальным покупателям стоит поспешить, ведь, напомним, в продаже остался лишь один дом, в котором уже реализовано существенное количество квартир. Для тех, кто в данный момент не располагает достаточной суммой, предусмотрена возможность приобрести жилье в ипотеку или в рассрочку. Сибпромстрой сотрудничает со многими финансовыми организациями, в отделе продаж вместе со специалистами компании-застройщика находятся и представители ряда банков, которые проконсультируют вас для проведения сделки на наиболее выгодных для вас условиях.

Справка: Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить только в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.


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Сегодня в 09:43, просмотров: 165, комментариев: 0


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