​Два интернета: «Ростелеком» делает домашний интернет мобильным

Ведущий интернет-провайдер страны проводит федеральную акцию «Два интернета», согласно которой абоненты мобильной связи «Ростелеком» могут сократить свои расходы на «Домашний интернет» до 50%. В акции могут принять участие все члены семьи.

Первые два месяца новые абоненты в рамках акции «Два интернета» получают скидку на оплату услуги «Домашний интернет» в размере 50%. В последующие месяцы размер скидки будет зависеть от суммы ежемесячных трат на мобильную связь: менее 500 руб. — от 10 до 25%, 500 руб. и более – 50%. То есть чем активнее пользуешься услугами мобильной связи, тем дешевле услуги связи дома.

Еще больше преимуществ получат абоненты, использующие помимо перечисленных услуг также «Интерактивное ТВ» и домашнюю телефонную связь от «Ростелеком». Согласитесь, просматривать более 200 телеканалов интерактивного ТВ будет гораздо приятнее с дисконтом в 28%. При чеке за мобильную связь от 500 руб. автоматически начисляется 50%-ная скидка на предоставление в пользование абонентской линии. При этом стоимость звонков с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» составляет всего 0 руб.

Что особенно приятно, при расчете скидки можно суммировать расходы на связь всех членов семьи, достаточно привязать их SIM-карты к лицевому счету услуги «Домашний интернет». В итоге, например, в семье из трех человек достаточно ежемесячно оплачивать услуги мобильной связи в размере всего 167 руб. на каждого.

Стать участником акции «Два интернета» очень просто: можно оставить заявку на сайте, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Здесь же вы можете уточнить тарифные платы, участвующие в акции, и произвести предварительный расчет своей экономии.