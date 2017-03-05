​Прекрасные перспективы: Сибпромстрой активно реализует жильё в посёлке Солнечном

Некоторое время назад Солнечный — поселок, расположенный в 17 километрах от Сургута — активно обсуждался в местных средствах массовой информации. Причин тому несколько. Например, сюда успешно привлекаются инвесторы, что, несомненно, обещает прекрасное будущее развитие для этого муниципалитета.

Так, например, тут уже реализуются несколько крупных проектов — будут возведены завод по переработке нефтепродуктов «Кипарис», построен большой комплекс ООО «Сургутперевалка», а также в районе Солнечного вырастет индустриальный парк, который займет территорию в 28 га. Кстати, по итогам национальной премии «Бизнес-успех», сургутский район вошел в топ-10 муниципальных образований страны, реализующих наиболее эффективную систему поддержки предпринимательства.

Не меньше шума вызвала окружная инициатива по возможному объединению города и трех поселков Сургутского района (Белый Яр, Барсово и Солнечный). Однако пока это, как говорится, вилами по воде писано.

Недавно в Солнечный «зашел» крупнейший сургутский застройщик — Сибпромстрой, — который возвел в самом центре поселка 14-этажный панельный дом. «Тут уже реализовано 1700 «квадратов» с рынка, плюс бюджет приобрел почти половину — 6400 кв. метров, — рассказал на итоговой пресс-конференции учредитель Сибпромстроя Николай Сторожук. — Компания и дальше планирует работу в Сургутском районе. Мы готовы участвовать в аукционах несмотря ни на что. К тому же у нас прекрасные отношения с новым главой района».

Также на данный момент застройщик уже ведет работу неподалеку от Солнечного, в районе бывшей трубной базы. На участке площадью порядка 26 га, который входит в жилую зону поселка и отдан под бюджетное малоэтажное жилье, будет возводиться еще один жилой комплекс. «Сейчас мы занимаемся вопросами подвода коммуникаций, пока не решены некоторые трудности с газоснабжением. В этих домах будет по три этажа. Если все будет складываться удачно, то жилье тут начнет вводиться через полтора-два года», — отметил Сторожук.

Стоит отметить, что Солнечный — один из крупнейших поселков Сургутского района. Численность его жителей — чуть больше 13 тысяч человек. Тут, конечно, имеется все необходимое для комфортного проживания: школа и школа-интернат, два детских сада, библиотека, спорткомплекс, центр спортивной подготовки, тир и другие объекты социальной сферы. Есть и благоустроенный сквер отдыха.

Большинство жителей поселка трудятся в Сургуте, ведь дорога до работы не занимает много времени: добраться отсюда до города можно за 10-15 минут на автомобиле либо на общественном транспорте за чуть большее время.

Можно с уверенностью сказать, что жизнь в Солнечном мало чем отличается от городской, только вот плюсов тут намного больше: свежий воздух, лесной массив по периметру, тишина и спокойствие.

Новая многоэтажка, как уже упоминалось раннее, расположена в самом центре поселка. Как отмечают специалисты Сибпромстроя, высотка возведена с учетом интересов и потребностей жителей — в этом доме предусмотрено три вида студий и два — однокомнатных квартир. При этом, как уже понятно, этот дом не похож на другие проекты компании. Например, одна из отличительных черт — здесь предусмотрена просто огромная дворовая территория, где расположены, в том числе, и сразу две наземные парковки, хотя, как правило, застройщик возводит при своих домах подземные паркинги. Более чем 100 автомобилей смогут спокойно расположиться непосредственно рядом с домом.

Благодаря тому, что в Солнечном преобладает малоэтажная застройка, с панорамных окон дома открываются прекраснейшие виды. Жильцы верхних этажей высотки смогут ежедневно любоваться на поселок, огни города вдали и деревья, которыми буквально окружен муниципалитет. Внешний вид здания также не оставит никого равнодушным — все лоджии в квартирах витражные, что даст новоселам больше света и воздуха. Кстати, в солнечную погоду в стеклах здания отражается голубое небо и облака, придавая этому дому еще более привлекательный вид.

Во дворе дома, по традиции, застройщик установил детские игровые площадки и спортивную зону, отвечающие всем требованиям безопасности.

Всего в высотке 390 квартир и два подъезда, по три лифта в каждом — два пассажирских и один грузовой. На этаже располагается по 15 квартир, первый же полностью отдан под коммерческие площади. Кроме того, в подъездах будут круглосуточно дежурить консьержи.

Для тех, кто хочет приобрести себе жилье в Солнечном, Сибпромстрой подготовил замечательный подарок — при покупке квартиры ее дизайн-проект вам предоставят бонусом.

При этом имеется возможность сразу заказать ремонт от застройщика, его стоимость можно включить в сумму ипотеки и новоселам не придется выискивать дополнительные средства. Цена, кстати, совсем небольшая — порядка четырех тысяч рублей за квадратный метр, если вы выберете полный ремонт. В этом случае клиент может самостоятельно скорректировать все нюансы — подобрать подходящие обои, например, или цвет плитки. Причем пока идет оформление недвижимости в собственность, все действия с приведением квартиры в порядок можно уже начать, чтобы не тратить дополнительное время.

Оформить покупку у застройщика можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Все сделки оформляются только сотрудниками собственного отдела продаж Сибпромстроя, который находится по адресу: г. Сургут, Тюменский тракт, 2/1.

Кстати: Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить только в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.