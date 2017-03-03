​Как стать звездой экрана – инструкция для родителей

В канун Международного детского телевидения, который отмечается 5 марта, составлена подборка детских телевизионных шоу, в которых ваш ребенок может принять участие. Что для этого нужно и куда подавать своё чадо – читайте далее.

Если ваш малыш младше 6 лет

Дошкольника можно записать на кастинг передачи «Рисуем с Феей Фиалкой» на сайте канала Карусель. Телеканал Disney также ищет маленьких героев в возрасте от 5 лет и их родителей для участия в семейных шоу «Большие семейные игры» и «Мама на 5+». Заявки на участие в играх принимаются по e-mail. На канале СТС ищут детей от 5 до 7 лет на проект «Это мой ребенок» и принимают заявки с фотографиями по электронной почте.

Если ребенку больше 6 лет, но меньше 12

И снова на канале Карусель для ребят проходит кастинг на Бум! – шоу о путешествиях для детей до 9 лет и Детское Евровидение. А совсем скоро состоится премьера нового интеллектуального шоу «Золото нации» для ребят от 6 до 12 лет. Записаться на кастинг можно на сайте телеканала. Набирает рассуждающих детей от 4 до 9 лет и Иван Ургант в свое шоу для рубрики «Взгляд снизу». Видео с вашим малышом можно отправить на электронный ящик и ждать ответа.

Если ваш ребенок – подросток от 12 до 17 лет

Одно из самых известных шоу «Голос. Дети» на Первом ищет кандидатов. Аналогичные конкурсы талантов проводят периодически и другие каналы – «Синяя птица» на «России», «Один против всех» и «Король караоке» на канале «Карусель». Информация о кастингах также представлена на сайтах телеканалов.

Даже если ребенок не стремится попасть «в телевизор», важно внимательно относиться к тому, что он смотрит. Благодаря современным технологиям это легко – к примеру, в Интерактивном ТВ от «Ростелеком» есть функция «Родительский контроль», она не только позволит заблокировать все передачи, не соответствующие возрасту ребенка, но и установит лимит по времени просмотра конкретных каналов.

Кроме того, с функцией управления эфиром в интернет-телевидении «Ростелекома» любую передачу можно записать, поставить на паузу или посмотреть из архива. Представлено около 20 детских телеканалов, среди которых Мульт, Радость моя,Tiji,CartoonNetwork, Boomerang и другие.