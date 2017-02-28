​Весну встречаем ярко! Вечерние новости февраля от «СветоДизайн-Югра»

ЖИТЕЛИ ЖК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» БУДУТ ЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО ЯРКО, НО И БЕЗОПАСНО

В микрорайоне «Возрождение» продолжается активный период становления, благоустройства и заселения – счастливые новоселы, один за одним, получают заветные ключики, обустраивают свои уютные квартиры и готовятся отпраздновать новоселье. Компания «СветоДизайн-Югра», со своей стороны, делает все возможное, чтобы жителям этого уникального микрорайона жилось ярко, комфортно и безопасно.

ЕЩЕ ОДИН СУРГУТСКИЙ СКВЕР ГОТОВИТСЯ ПОРАДОВАТЬ СУРГУТЯН НОВЫМ ЯРКИМ ОБЛИКОМ

Компания «СветоДизайн-Югра» приступила к разработке рабочей документации по архитектурно-художественному и функциональному освещению сквера, расположенного в 31 микрорайоне Сургута. Четвертый по счету, но не по красоте – этот сквер станет ярким украшением северо-восточного жилого района нашего города.

ПЛАВАТЬ БУДЕМ ЯРКО

Работы по монтажу архитектурного освещения здания плавательного бассейна на пр-те Пролетарском продвигаются ударным темпами: за неделю наша бригада смонтировала почти 50% пиксельных источников света – тех, что украсят витражную часть фасада. А это ни много ни мало 2300 штук.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛАМПЫ КЛЛ? ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ

Светодиоды вызывают привыкание. Нет, серьезно.

Заменив однажды, в качестве эксперимента, одну старую добрую люминисцентную лампочку на новенькую светодиодную – вы уже не сможете отказать себе в удовольствии переоснастить ими весь свой дом или офис. Или цех. Компания «Автодорстрой» - лучший тому пример. Здесь уже больше года идет самая настоящая «светодиодная революция»

«ЮВИС» ГОТОВИТСЯ К ЯРКОМУ И СВЕТЛОМУ НОВОСЕЛЬЮ

В новом офисном здании СК «ЮВиС» кипит работа: здесь полным ходом идут работы по внутренней отделке помещений и монтажу освещения. Для 4 этажа здания, где разместятся кабинеты руководящего состава компании, специалисты «СветоДизайн-Югра» разработали подробный светотехнический расчет и подобрали качественное светодиодное оборудование.

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения. Численность работников более 5000 человек.