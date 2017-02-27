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​Район старый, дома новые. Сургутяне активно раскупают жильё в ЖК «Вдохновение»

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Две оранжевые высотки в 28-м микрорайоне — первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в район, зовущийся горожанами Черным мысом. На участке земли, освободившемся после сноса ветхих деревяшек, крупнейший застройщик Сургута — Сибпромстрой — возводит новый жилой комплекс «Вдохновение».

На данный момент, как отмечают специалисты компании, квартиры продаются лишь в одном доме, второй для своих нужд присмотрел крупный инвестор.

ЖК «Вдохновение» — абсолютно новый формат жилья для застройщика, ведь в большинстве своем Сибпромстрой возводит 17-этажные дома. 25-этажки выполнены в ярком солнечном оранжевом цвете, а множество панорамных окон добавляют этому объекту современности.

Жилой комплекс возведен на пересечении улиц Мелик-Карамова и Щепеткина, что однозначно дает его будущим жильцам множество плюсов в комфортности проживания.

Во-первых, удобное местоположение позволит за небольшой промежуток времени добраться в любую точку города: выезд на объездную дорогу Югорский тракт тут буквально в паре сотен метров.

Во-вторых, 28-й микрорайон уже давно обжит и является одним из старейших в городе. Конечно, благодаря этому тут имеется все необходимое для комфортного проживания: в шаговой доступности школы, детские сады (один, кстати, в будущем будет построен прямо внутри территории ЖК), больницы, учреждения культуры, спорта и досуга. Аптеки, различные салоны, магазинчики и торговые центры — все это есть на Черном мысу.

Для ценителей прекрасных видов из окна покупка жилья в 25-этажке — настоящая находка, что является еще одним плюсом в пользу выбора именно этих домов. Так как район старый, он преимущественно застроен пяти- и девятиэтажными домами, и потрясающие пейзажи за окном будут доступны всем, кто купит квартиру на «высоте»: с двух сторон открываются завораживающие виды на реку и леса, с других можно увидеть городскую панораму. Кстати, в вечернее время огни Сургута выглядят даже прекраснее, чем природные картины.

Четвертый аргумент в пользу ЖК «Вдохновение» — близость его расположения к городской набережной: в летнее время жители могут каждый вечер наслаждаться прогулками по берегу реки, наблюдая за мирным течением ее вод. Также неподалеку находятся скверы, в которых можно отдохнуть всей семьей.

В планах у Сибпромстроя возвести в микрорайоне еще пару 25-этажек и организовать полноценную дворовую территорию, которая будет включать в себя все необходимое для жителей района.

Уже сейчас во дворе двух свечек есть зоны отдыха для детей и взрослого населения. Для юных жильцов тут оборудованы детские игровые площадки, которые соответствуют всем требованиям безопасности. К тому же они подняты на крышу паркинга и ограждены, что еще больше понижает фактор какого-либо риска для ребенка. Есть и спортивные площадки для активных игр и занятий на турниках — воркаута, который в последние годы стремительно набрал популярность среди горожан.

Придомовая территория комплекса также благоустроена по всем правилам. Тут уже высажены деревья, посеяна трава, вскоре появятся малые архитектурные формы. Как планирует застройщик, во дворе будет организована зона барбекю и площадка для дрессировки собак.

Еще одна важная особенность этого жилого комплекса — в нем количество имеющихся машиномест превышает количество квартир. Если быть точнее, то во дворе расположен подземный паркинг на 644 автомобиля. При этом во дворе имеется еще и большая наземная стоянка — для гостей жильцов.

Стены паркинга нужно отметить особенно. Они, можно сказать, уникальны. Прошлым летом Сибпромстрой пригласил местный художественный коллектив расписать их, превратив в большие и красочные картины. Сейчас жители комплекса и в целом сургутяне уже любуются работой творческих коллективов — вместо серых стен тут изображены летние, теплые, сочные природные пейзажи и реплика знаменитого полотна «Охотники на привале» Василия Перова.

«Свечки» ЖК «Вдохновение» — секционного типа, в них всего по одному подъезду. При этом Сибпромстрой позаботился и об эстетической составляющей — сразу при входе в здание вы попадаете в просторную парадную, где стены также расписаны фресками, а у входа располагается рабочее место консьержа. Кстати, наличие последнего уже стало привычным для сургутян, приобретающих квартиры в новостройках, так как безопасность проживания стала чуть ли не основной причиной выбора жилья.

В каждом доме 274 квартиры, по 11 на этаже.

Более половины составляют студии и однокомнатные. Тут имеются и несколько видов «двушек» и «трешек». Цены на жилье в этом комплексе пока остаются на прежнем уровне (от 1,8 млн руб.), но вполне вероятно, что в будущем они начнут расти.

Кстати, в этих домах Сибпромстрой отошел от своих стандартных планировок. В высотках имеются как обычные квартиры, так и жилье, в которых объединены кухня и гостиная. Такое пожелание все чаще и чаще звучит от горожан, которые ищут для себя возможность именно так разграничить пространство в своем доме, ведь это удобно, современно и функционально.

На данный момент приобрести квартиры от Сибпромстроя можно как за наличный расчет, так и при помощи ипотеки и в рассрочку. Все сделки оформляются только сотрудниками отдела продаж компании, который располагается в 38-м микрорайоне (сбоку от ТРЦ «Аура»).


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Сегодня в 11:24, просмотров: 194, комментариев: 0


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