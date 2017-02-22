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​Скорая интернет-помощь от «Ростелекома»

Ведущий интернет-провайдер* показал, кто находится на том конце провода техподдержки.

В официальных бумагах должность Ольги Чунаевой звучит как «специалист группы дистанционной сервисной и технологической поддержки». На самом же деле эта энергичная и улыбчивая девушка – настоящий «интернет-спасатель», умеющий на расстоянии решать практически любые проблемы абонентов «Ростелекома».

Ольга встречает рабочий день в полной боевой готовности: «У меня есть свои ритуалы, которые помогают быстрее настроиться на нужный лад. Это может быть контрастный душ или кружка крепкого ароматного кофе. Я всегда обращаю внимание на свое внутреннее состояние и энергетику, стараюсь перед началом работы почувствовать в себе открытость, уверенность, доброту и сохранить это ощущение на всю 12-часовую смену».

В телефонном общении ввиду отсутствия визуального контакта очень важен правильный эмоциональный настрой. «Люди должны чувствовать твое желание помочь и быстро решить возникшие вопросы», – рассказывает девушка.

Немалую роль в сохранении положительного настроя играет и атмосфера на рабочем месте. В компании, отмечает Ольга, сформировался очень хороший, дружный коллектив: «Практически все мы ровесники, схожие по интересам и в чем-то похожие».

Дистанционная помощь очень важна, так как для решения большинства задач, когда нет физического повреждения, мастер в квартире не требуется. Среднее время дозвона абонента до контакт-центра «Ростелекома» - 30 секунд. На устранение одной проблемы в среднем уходит не более семи минут. Современные технологии позволяют устранять до 90% возникающих вопросов удаленно. Часто решение заключается в настройке вышестоящего оборудования или удаленной конфигурации устройств.

С детства обожающая логические задачи, Ольга всякий раз находит в работе пищу для своего пытливого ума. «Мне очень нравится процесс поиска причины и наилучшего решения проблемы. Поводов для обращения к нам может быть великое множество: бизнесмены задают вопросы, связанные с получением фиксированного IP-адреса или VPN-канала, геймеры желают уменьшить пинг и увеличить скорость доступа, кто-то просто хочет сменить пароль от Wi-Fi или настроить дополнительный порт на охранную сигнализации. Но какой бы не была задача и проблема, важно понимать для себя, что все при желании поддается решению», – отмечает Ольга.

Одной работой жизнь Ольги не ограничивается, она увлекается музыкой. Игра на гитаре и пение приносят мне огромное удовольствие, поэтому практически ежедневно стараюсь улучшить свои навыки и еще на шаг приблизиться к идеалу», – делится она.

Недавно Ольга приобрела все необходимое оборудование для качественной записи вокала и музыкальных инструментов. «Чтобы не только мои соседи имели возможность наслаждаться моим шикарным исполнением», – шутит наша собеседница. Уже в ближайшем будущем она намерена покорить просторы Интернета своим творчеством.

На вопрос «За что вы любите свою работу?» Ольга отвечает мгновенно: «За важное и приятное осознание того, что я помогаю людям. Я стараюсь относиться ко всему с понимаем и терпением. К счастью, многие абоненты охотно помогают в диагностике проблемы, а также не лишены чувства юмора и позитива. А когда я слышу такие фразы, как «Вы спасли мой вечер!», «Вот это оперативность!», меня это невероятно воодушевляет».

* По данным газеты «Ведомости», «Ростелеком» сейчас является единственным активно развивающимся провайдером ШПД.


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22 февраля в 09:58, просмотров: 612, комментариев: 0


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