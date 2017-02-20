​Хотели? Получите! Сибпромстрой запустил продажи квартир в новом доме в 38-м микрорайоне

Для тех югорчан, кто по каким-либо причинам не успел приобрести жилье в 38-м микрорайоне города, Сибпромстрой сделал прекрасный подарок, запустив продажи квартир в еще одном доме. Две новенькие высотки расположились за ТРЦ «Аура», но на данный момент приобрести жилье можно только в одной из них, на вторую имеются виды у крупного инвестора.

38-й микрорайон — активно развиваюется несколько последних лет: тут возведен один из крупнейших торгово-развлектельных центров, рядом появился большой гипермаркет «Лента», растут жилые комплексы различных застройщиков города.

В домах Сибпромстроя, расположенных сбоку от «Ауры», уже почти нет свободных квартир. Жилье в этом районе быстро раскупается сургутянами по многим причинам. Во-первых, удобное расположение домов: отсюда легко можно добраться в центр города, доехать до ж/д вокзала или аэропорта. Также буквально в паре сотен метров находятся выезды из Сургута — Нефтеюганское шоссе и улица Аэрофлотская, а также объездная дорога, по которой в кратчайшие сроки можно добраться в самые дальние уголки города. Также район «обжит» и мелкими организациями — во дворах уже заселенных домов действуют медицинские пункты, имеются компании по оказанию различных услуг и продаже товаров.

Можно сказать точно, что с трех сторон дома Сибпромстроя окружены деревьями — кое-где их немного, но они прекрасно вписываются в пейзаж, а с другой стороны практически полноценный лесной массив, в котором в естесственных природных условиях любят прогуливаться жители с детьми и домашними питомцами. В ближайшем будущем лес, вероятнее всего, станет обустроенным сквером, в котором со всеми удобствами можно будет отдохнуть всей семьей.

Еще один несомненный плюс — наличие в микрорай оне детского сада, плюс тут запланировано возведение еще двух, а также начальной школы.

Сейчас дети посещают учреждения в соседних районах, которые находятся буквально в одной остановке езды на маршрутном транспорте либо десяти минутах ходьбы.

В каждом своем сданном объекте Сибпромстрой предлагает что-то новое для покупателей. Так произошло и сейчас — дома, о которых идет речь, по улице Александра Усольцева, 26 и 30 отличаются от тех, которые были введены в 38 микрорайоне ранее. Застройщик здесь отошел от привычных схем работы и подготовил для клиентов квартиры с отделкой: в них установлены межкомнатные перегородки, проведено электричество, стены обработаны первичными стройматериалами — выровнены. При этом наличие таких бонусов практически никак не отразилось на стоимости жилья: «Цены, несмотря на новшества, остаются пока прежними — от 1,7 млн рублей», — сообщил «НГ» заместитель генерального директора Николай Епифанов.

Сейчас для тех клиентов, которые приобретают жилье за наличный расчет, компания подготовила акцию: скидку 5 % для покупателей однокомнатных квартир и 7 % — для двухкомнатных.

Квартиры в этих двух новых домах разной планировки. Есть студии от 27,5 метра, однокомнатные площадью от 42 до 55 метров, пять видов двухкомнатных, включая большие 88-метровки, и «трешки» от 63 до 72 «квадратов». Как отмечают специалисты застройщика: «Выбор планировок в этих домах больше, чем в ранее сданных в 38-м микрорайоне».

В новых 17-этажках проведен улучшенный ремонт в подъездах: вместо обычной побелки компания использовала разноцветную декоративную штукатурку. Также в коридорах и на других общедомовых площадках были использованы качественно новые плитки.

Жители-автомобилисты могут не переживать за наличие мест для их машин: тут предусмотрен подземный двухуровневый паркинг, наземная парковка, а подъехать к домам можно с двух сторон: непосредственно со стороны торгово-развлекательного центра и с улицы Аэрофлотской.

При желании жители смогут установить шлагбаум, чтобы ограничить въезд на свою территорию и исключить сквозное движение по двору.

Для самых маленьких жителей Сибпромстрой установил на придомойвой территории детские игровые и спортивные комплексы, которые располагаются на крыше паркинга и на земле, но ограждены от автомобильных проездов для безопасности ребятни.

Как уже отмечалось ранее, на данный момент в одном из домов можно приобрести квартиры пока только за наличный расчет. Для остальных же имеется возможность забронировать «квадраты» на месяц. «Ждать» хозяина квартира может и три месяца, но такой максимальный срок, предусмотренный договором задатка, соответственно, необходимо будет оплатить.

«Хочу отметить, что при бронировании стоимость квадратного метра фиксируется, и даже если через некоторое время произойдет повышение, для покупателя цена останется неизменной», — говорит Николай Епифанов.

Как и остальные жители домов от Сибпромстроя, жильцы этих 17-этажек за ТРЦ будут экономить на коммунальных платежах порядка 30‑40 процентов благодаря тому, что в квартиры проведено только холодное водоснабжение. Для нагрева воды тут предусмотрены современные электроводонагреватели. Соответственно, ощутимо снижается общее водопотребление, отпадают расходы на содержание системы ГВС.

Оформить покупку в этом микрорайоне можно за наличный расчет, а также в рассрочку или ипотеку. Все сделки оформляются только сотрудниками собственного отдела продаж. В любое удобное для покупателя время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера специалисты компании будут рады показать любые квартиры и ответить на все интересующие вопросы.

Справка: Любую информацию можно уточнить в отделах продаж компании «Сибпромстрой»: Сургут, Тюменский тракт, 2/1, тел. (3462) 600-190.