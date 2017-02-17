Около полусотни югорчанок подали заявки на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Русское радио».

Напомним, в апреле в Сургуте пройдет первый этап конкурса. В масштабном кастинге могут принять участие красавицы со всей Югры.

Заявки уже поступили от девушек из Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Увата и Радужного. Далее одна представительница нашего региона отправится в Крым, где в этом году впервые пройдет региональный этап конкурса.

Наша финалистка примет участие в работе жюри и в фотосессии для календаря «Мисс Русское радио». Решающим станет участие в финале конкурса в Москве, который состоится в конце июня в фешенебельном подмосковном комплексе «Барвиха Luxury Village».

Добавим, что в этом году конкурс «Мисс Русское радио» посвящен Году Экологии. Прием заявок от участниц ведется на сайте rusradio.ru и в официальном паблике «Русского радио» в Сургуте в социальной сети «Вконтакте» в одноименной теме. Заявки принимаются от девушек из городов Югры в возрасте от 18 до 24 лет. Прием заявок завершается 6 марта.

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