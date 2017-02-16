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​Московский тур за здоровьем

Сегодня жители Российской Федерации и стран СНГ все чаще задумываются о лечении за рубежом. Многие выезжают за пределы Родины в поиске квалифицированных стоматологических услуг, хотя качественное лечение и протезирование зубов можно получить в России. Отечественные врачи-стоматологи не уступают в профессионализме зарубежным коллегам, а по некоторым показателям превосходят их. Кроме того, ценовой диапазон на стоматологические услуги в США и странах Европы, неоправданно завышен по сравнению с Россией. С экономической точки зрения выгодно лечиться в нашей стране. Может быть поэтому, в последнее время, пациенты из-за рубежа стали гостями не только нашей клиники, но и многих наших коллег в Российской Федерации.

Сегодня стоматология в нашей стране является одной из самых динамично развивающихся областей медицины. Это связано с постоянно растущими потребностями в разработке инновационных технологий в этой сфере медицинских услуг. Разнообразие видов процедур и лечения настолько велико, что даже самый взыскательный клиент останется доволен.

«Клиника эффективной стоматологии и косметологии» — это инновационные технологии, профессиональный медицинский персонал и высокий уровень обслуживания. В нашей клинике опытные врачи осуществляют лечение зубов, протезирование, имплантацию, отбеливание, ортодонтические процедуры с применением новейшего оборудования, а также косметологические услуги. В процессе лечения каждого пациента участвуют несколько высококвалифицированных специалистов различных направлений.

Качественная диагностика — это гарантия успешного лечения. Для этого клиника оснащена всем необходимым оборудованием западноевропейского производства:

- цифровой интраоральной камерой

- радиовизиографом

- томографом

- ортопантомографом

Это позволяет производить диагностику в 3D формате и предоставлять пациенту визуализацию объективного состояния его зубочелюстной системы.

В клинике все продумано до мелочей и сделано для удобства клиентов. В каждом кабинете установлен монитор, позволяющий пациенту следить за ходом процедуры, аппараты для проведения эндодонтического и парадонтологического лечения, а также отбеливания зубов.

В косметологическом отделении клиники вам предложат уникальную технологию «натурального омоложения», модификационную систему пилингов I System, результат от которых будет заметен после первой же процедуры, а также другие косметологические услуги.

Только в нашей клинике совместно с IQ PHARM применяется инновационная методика метаболической коррекции, позволяющая учитывать особенности каждого человека и на основе этого создавать индивидуальный витаминно-минеральный комплекс, который полностью обеспечит потребность организма в необходимых микронутриентах. Такая принципиально новая схема подбора и приема медицинских препаратов собенно важна для жителей регионов Российской Федерации с суровым климатом и неблагоприятными экологическими условиями. Методика метаболической коррекции позволит значительно улучшить качество жизни.

Для Вас будет составлен индивидуальный план лечения, предусматривающий проведение всех необходимых процедур в максимально короткие сроки.

Исторически сложилось так, что в месте расположения клиники на Рублево-Успенском шоссе, в деревне Жуковка, живут члены Правительства РФ, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, руководители министерств и ведомств, известные медийные лица, представители дипломатических структур. Поэтому качество оказываемых медицинских услуг в нашей клинике соответствует требованиям VIP-стоматологий.

Клиника эффективной стоматологии и косметологии предоставляет ценителям качества уникальную возможность получить комплексное лечение зубов и полости рта, а также косметологические услуги на высшем европейском уровне по доступным ценам. Кроме того, вам будет предоставлен свободный доступ к WI-FI и автостоянка.

Помимо комплекса медицинских услуг и исследований, в качестве бонуса будет предоставлено проживание за счет клиники в особняке с охраняемой территорией на Рублево-Успенском шоссе (завтрак и трансфер включены).

Наш надежный партнер Северный Народный Банк предложит пациентам клиники, в случае необходимости или по желанию, кредит на стоматологические услуги. Также клиентам будет предоставлена гибкая система расчетов и скидок. В зависимости от объема проводимого лечения возможна оплата клиникой перелета экономическим классом в обе стороны. По желанию пациентов будет организована экскурсионная программа по Москве и Московской области. Вы своими глазами сможете полюбоваться красотами столицы и ее окрестностей.

Мы идем в ногу со временем, используем современное оборудование и обучаем инновационным технологиям своих специалистов и специалистов других лечебных учреждений. В особых случаях доктора нашей клиники проводят консультации по телемедицине с коллегами из США и Израиля.

Подарите себе тур в Москву в Клинику эффективной стоматологии и косметологии, который поможет убедиться в том, что комплексное лечение зубов бывает приятным и комфортным.

Контакты

+7 495 933-09-03

+7 495 649-59-51

e-mail: dental-visit@mail.ru


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Сегодня в 09:33, просмотров: 312, комментариев: 0


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