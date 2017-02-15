​Квартал, где папой быть круто! В эти выходные в жилом районе «Взлетный» состоится праздник двора

18 февраля в 14:00 в жилом районе «Взлетный» пройдет праздник двора, посвященный сразу двум датам - Дню защитника Отечества и началу масленичной недели. Провести выходные весело и ярко приглашаются все желающие.

В программе мероприятия:

- турнир по хоккею в валенках на корте-трансформере во дворе дома «Акварель»;

- показательные выступления фигуристов Сургута;

- конкурс на самого яркого снеговика;

- спортивные состязания для пап;

- веселые аниматоры для детей, горячий чай и ароматные блины – для всех!

Много ценных призов и подарков. Каждому – магнитик с собственным фото бесплатно!

Для любителей социальных сетей – отдельный конкурс, подарок – вкусный!

В сентябре подобный праздник проходил во дворе жилого дома «Оранж-Хаус» в этом же микрорайоне.

Начало зимнего праздника запланировано на 14:00 18 февраля. Место встречи – двор дома «Акварель» (ул. И. Захарова, 19).