​Квартал, где папой быть круто! В эти выходные в жилом районе «Взлетный» состоится праздник двора

18 февраля в 14:00 в жилом районе «Взлетный» пройдет праздник двора, посвященный сразу двум датам - Дню защитника Отечества и началу масленичной недели. Провести выходные весело и ярко приглашаются все желающие.
В программе мероприятия:
- турнир по хоккею в валенках на корте-трансформере во дворе дома «Акварель»;
- показательные выступления фигуристов Сургута;
- конкурс на самого яркого снеговика;
- спортивные состязания для пап;
- веселые аниматоры для детей, горячий чай и ароматные блины – для всех!
Много ценных призов и подарков. Каждому – магнитик с собственным фото бесплатно!
Для любителей социальных сетей – отдельный конкурс, подарок – вкусный!
В сентябре подобный праздник проходил во дворе жилого дома «Оранж-Хаус» в этом же микрорайоне.
Начало зимнего праздника запланировано на 14:00 18 февраля. Место встречи – двор дома «Акварель» (ул. И. Захарова, 19).