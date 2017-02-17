​Аналитики назвали "Ростелеком" лидером среди операторов платного ТВ

Независимое агентство "ТМТ Консалтинг" опубликовало итоги исследования рынка платного ТВ. Цифры 2016 года показали, что абсолютным лидером по подключениям стал "Ростелеком": каждый второй абонент в России подключался к платному телевидению данного провайдера. Количество пользователей услугой превысило 9,4 млн, прирост 2016 года, по данным агентства, составил 8,8%.

– Результат исследования не стал для нас неожиданностью. В минувшем году "Ростелеком", действительно, активно подключал дома к IPTV, прокладывая оптические линии связи даже в небольшие населённые пункты, что обычно неохотно делают местные операторы. На сегодняшний день более 440 тысяч югорских семей из 26 населенных пунктов округа обеспечены технической возможностью подключения к современным услугам связи по «оптике». Так что спрос на интерактивное телевидение от "Ростелеком" в ХМАО-Югре набирает обороты, – прокомментировали итоги исследования в местном филиале компании.

Привлекательность "Ростелекома" как провайдера платного телевидения вполне объяснима. Одно из его преимуществ – функции управления просмотром: эфир можно в любой момент поставить на паузу, перемотать или записать. Подключив интерактивное ТВ, горожане могут просматривать свыше 200 цифровых каналов, в том числе в HD-качестве. Видеопрокат, управление просмотром, мультискрин – это только часть опций, которыми сегодня уже активно пользуются югорчане.