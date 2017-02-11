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​Стабильно. Уверенно. Надёжно. Сибпромстрой подвёл итоги прошедшего года

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В пятницу, 3 февраля, учредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги прошедшего года.

В целом всё неплохо

В 2016 году застройщиком было введено 85 тыс. кв. мет­ров жилья в Сургуте (вместе с «квадратами», отданными под гостиницы). В Сургутском районе (дом в пос. Солнечный) — 14 тыс. кв. метров, в Московской области — 60 тыс. кв. метров, и в Белогороде — 20 тыс. кв. метров. Всего — 179 тыс. кв. метров.

«Да, это меньше, чем в 2015 году, когда компанией было введено 220 тыс. кв. метров. Снижение связано с отсутствием должного финансирования — строим больше, чем продаем. Но могу сказать, что в целом все неплохо», — отметил Николай Каллиникович.

При этом, отмечают в Сибпромстрое, с рынка было продано 1800 квартир, а также на 2,8 млрд руб. жилья приобрел бюджет. Как планируют в компании, в следующем году только в городе застройщик предполагает введение 160 тыс. кв. метров жилья. «Мы не все ввели, что планировали. Например, в 42 мик­рорайоне у нас имеется 120 тыс. кв. метров. Степень готовности — 99 процентов. Очень надеюсь, что в первом квартале этого года уже будет введено 50 тыс. кв. метров», — пояснил Николай Сторожук.

«Дорожный» проект

Как уже известно, Сибпромстрой возводит малоэтажный жилой комплекс в поселке Дорожном. Тут будет построено порядка 20 домов высотой всего в четыре этажа. «Ориентировочно продажи начнутся в конце этого года. А забронировать жилье можно будет уже в августе-сентябре», — сообщил заместитель генерального директора Николай Епифанов.

«Солнечные» результаты

Как уже не раз сообщал «НГ», в данный момент Сибпромстрой активно реализует жилье в Солнечном. 14-этажный дом на 14 тыс. кв. метров жилья располагается в самом центре поселка. «Тут уже реализовано 1700 «квадратов» с рынка, плюс, бюджет приобрел почти половину — 6400 кв. метров, — рассказал Николай Сторожук. — Компания и дальше планирует работу в Сургутском районе. Мы готовы участвовать в аукционах несмотря ни на что. К тому же у нас прекрасные отношения с новым главой района».

Также на пресс-конфе­ренции учредитель Сибпромстроя рассказал, что на данный момент застройщик уже ведет работу неподалеку от Солнечного, в районе бывшей трубной базы. На участке площадью порядка 26 га, который входит в жилую зону поселка и отдан под бюджетное малоэтажное жилье, будет возводиться еще один жилой комплекс. «Сейчас мы занимаемся вопросами подвода коммуникаций, пока не решены некоторые трудности с газоснабжением. В этих домах будет по три этажа. Если все будет складываться удачно, то жилье тут начнет вводиться через полтора-два года», — отметил Сторожук.

О конфликте в 28-м микрорайоне

О непростой ситуации в микрорайоне № 28 «НГ» также писал уже несколько раз. Жильцы ополчились на застройщика, который собирается осваивать пустырь, образовавшийся после сноса ветхих домов. На данный момент тут уже готовы две 25-этажные «свечки», и застройщик планировал возвести неподалеку еще несколько. Однако интересы компании и жильцов микрорайона не сошлись, в результате чего после пары публичных слушаний проект застройки кардинально изменился. «Тут будет еще два 25-этажных дома на 24 тыс. кв. метров, рассчитанных на 600 квартир. Ситуация сложная, но могу точно сказать, что если текущий план нам не утвердят, то мы откажемся от этого участка вообще. Хотя на аукционе власти говорили, что можно будет построить 44 тыс. кв. метров. В результате осталась половина. Знал бы я, что так произойдет, даже и не посмотрел бы в ту сторону», — констатирует Николай Каллиникович.

Небоскрёбу быть

Известно, что в этом году продолжалось строительство «сургутского небоскреба» — 40-этажного здания, который расположился на берегу реки в конце Югорского тракта (на пересечении с улицей Югорской). Несмотря на то, что показатели ушедшего года немного хуже, нежели у предыдущих, а также несмотря на иные трудности, учредитель компании «Сибпромстрой» уверен — небоскребу быть: «Я надеюсь, что нам хватит ресурсов завершить строительство в 2018 году».

Все на восток

Еще один район, который в ближайшем будущем будет застроен новенькими домами, — Восточный жилой. Почти на 70 гектарах земли, которые раньше принадлежали Тюменьэнерго, ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Сибпромстрой возведет целый микрорайон, которому уже даже придумано название — «Марьина гора»: «Сегодня мы занимаемся проектированием этого микрорайона. Тут планируется построить около 500 тыс. кв. метров жилья. Этот вопрос и для города крайне перспективный, и для нас, но мы бы хотели иметь гарантии финансирования строительства здесь социальных объектов: садиков, школ и дороги, которая будет связывать центральные районы и этот микрорайон».

Напомним, компания «Сибпромстрой» на текущий момент реализует квартиры в готовых домах в нескольких районах города: микрорайон № 38 (за ТРЦ «Аура» по ул. Усольцева), микрорайон № 28 (пересечение улиц Мелик-Карамова и Югорской) и микрорайон № 30 (четная сторона ул. И. Захарова), а также в поселке Солнечном и городе Нефтеюганске.

Кстати: Любую информацию можно уточнить в отделах продаж компании «Сибпромстрой»: г. Сургут, Тюменский тракт, 2/1, тел. (3462) 600-190; г. Нефтеюганск, 17-й мкр-н, 2, тел. (3463) 511-888.


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11 февраля в 11:19, просмотров: 935, комментариев: 0


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