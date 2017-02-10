​Хозяйство без хозяина. Югра запускает механизм концессии в сфере ЖКХ

Вопросы ЖКХ в Югре в скором времени могут отдать на откуп частникам: в округе приступили к внедрению принципа государственно-частного партнерства в коммунальной сфере.

Отметим, что ранее он уже зарекомендовал себя в строительной сфере: в рамках партнерства частные компании строят в муниципалитетах округа детские сады, школы, быстрововозводимые спортивные сооружения. Теперь предстоит пойти дальше и пустить частников в самый, пожалуй, проблемный сектор хозяйства — жилищно-коммунальный. Логично было бы предположить, что желающих заниматься им не окажется много, однако, по данным Минстроя, в стране уже работает порядка 900 концессий.

Цифры звучали на III Общероссийском форуме частных операторов коммунальной инфраструктуры: представители министерства отметили, что

механизм ГЧП только в 2016 году принес в отрасль более 183 миллиардов рублей — денег на ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры, которых обычно не хватает в муниципальных бюджетах.

До недавнего времени потенциальных участников концессии могло остановить несовершенство законодательства, однако, по словам руководителя департамента ЖКХ Минстроя Оксаны Демченко, эти вопросы уже решены: «Сейчас у нас для частных операторов созданы такие условия, каких нет даже в некоторых экономически развитых странах», — заявила она на форуме. Так, например, теперь допускается передавать частникам объекты со значительной долей незарегистрированного имущества и даже предприятия с долгами.

В преимуществах нового типа поддержки ЖКХ предстоит убедиться югорчанам. Несмотря на то, что на активном внедрении механизма ГЧП настаивают федеральные власти во главе с президентом Владимиром Путиным и что многие регионы уже запустили этот процесс, Югра пока еще находится на стартовых позициях. Примеров в ХМАО пока немного: к ним относятся сети тепло- и водоснабжения Лангепаса, которыми ныне занимаются частные компании, чей опыт, по признанию заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, оказался одним из лучших.

Напомним, что концессия предполагает передачу государственного имущества в руки инвестора на тот или иной срок. Все это время он должен не только получать все доходы от его деятельности, но и привести его в порядок — осуществить ремонт, реконструкцию или модернизацию. Логично, что в концессию планируется отдавать наиболее изношенные или неэффективно используемые объекты: судя по графику передачи, опубликованному на сайте Минстроя, число таковых в Ханты-Мансийском автономном округе приближается к тысячной отметке!

Увы, количество интересующихся этими объектами существенно меньше: их поиск теперь становится головной болью каждого муниципалитета, которые действуют под строгим присмотром правительства округа. «Департаментом ЖКХ и энергетики активно проводятся необходимые работы, и в запланированные сроки поручение президента России будет выполнено», — прокомментировал ход передачи в концессию предприятий ЖКХ на недавнем заседании правительства председатель общественного совета при департаменте Александр Тарасенко. Между тем, пока что в активе Югры — четыре таких соглашения: в Лангепасе и Радужном.

Внимание региональных властей в этому вопросу обусловлено не только требованиями президента и стремлением снять с себя заботы по обслуживанию проблемного сектора. Губернатор Югры Наталья Комарова, ратуя за прозрачность всех управленческих процессов, явно имеет в виду и управление муниципальными унитарными предприятиями, которое сегодня можно приводить как иллюстрацию к понятию «неэффективность». Неэффективность скрывает собой интересы нынешних кураторов сферы ЖКХ —

те, надо полагать, не в восторге от начавшегося процесса, поскольку теряют контроль над предприятиями, которые работают на износ, но являются при этом надежным источником дохода,

а вместо него приобретают «неудобных» частных партнеров, формально от них не зависящих.

Закон, который был усовершенствован при содействии министерства строительства, а также интерес к данной теме со стороны президента Владимира Путина, однако, должны помочь запустить механизм ГЧП и в Югре: судя по опыту 900 концессий в стране, это — один из немногих эффективных механизмов по привлечению свободных средств в данную сферу. Действенность его подтверждается цифрами: приход частника на неэффективное предприятие снижает аварийность и увеличивает экономичность. Так, по данным Минстроя, аварийность на предприятиях теплоснабжения снижается почти вдвое (на 47 процентов), а теплопотери сокращаются на 18 процентов.

Это существенные показатели, тем более если учесть, что при постоянном сдерживании тарифов и наличии многомиллионных долгов со стороны населения и управляющих компаний ресурсоснабжающие предприятия должны работать бесперебойно. Практика показывает, что для их поддержки требуются не только денежные вложения, но и внимание владельца — квалифицированного, разбирающегося в тонкостях работы специалиста. Чиновники, курирующие множество предприятий, на эту роль подходят далеко не всегда: именно поэтому поиск крепких хозяйственников сегодня становится одним из самых важных вопросов для окружной махины ЖКХ.