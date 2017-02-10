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​В цеху больших котлов. Городские тепловые сети отмечают своё 25-летие

Точкой отсчета производственники Сургутского городского муниципального предприятия «Городские тепловые сети» официально считают 10 февраля 1992 года — тогда в результате слияния нескольких ведомственных предприятий коммунального назначения организаций «Сургутнефтегаз», «Сургутгазпром», «Тюменьэнерго», «Обьнефтегазгеология» было создано единое коммунальное предприятие. В его задачи вошло тепловодоснабжение жилищного фонда, объектов промышленного и социально-культурного назначения всего города. Но если быть совсем точным, свою деятельность ГТС начало еще в 1974 году. Тогда произошло объединение котельных и тепловых сетей. Именно в это время начинается история становления будущего масштабного предприятия.

Практически с конца 60-х годов энергетики, нефтяники, геологи и строители создавали микрорайоны для жизни и труда, и нужно было хоть как-то обустроить быт своих сотрудников. Тогда в Сургуте функционировали десятки маленьких котельных, которые работали на нефти.

В июне 1986 года у руля предприятия встал Виктор Васильевич Кравченко. При нем в феврале 1992 года ПОКиТС п/о «Сургутжилкомхоз» Минхоза РСФСР переименовали в ПОКиТС головного муниципального предприятия «Жилкомхоз». На должности директора этого предприятия Виктор Васильевич был восемь лет. С ноября 1994 года им руководил Владимир Ефимович Картамышев.

В ноябре 1996 года предприятие объединенных котельных и тепловых сетей СГМУП «Жилкомхоз» переименовано в СГМУП «Сургутжилкомхоз» «Городское предприятие тепловых сетей». Организацию возглавил Сергей Дмитриевич Переладов. В феврале 1999 года «Городское предприятие тепловых сетей» СГМУП «Сургутжилкомхоз» выделено из состава СГМУП «Сургутжилкомхоз» и создано Сургутское городское муниципальное предприятие «Городские тепловые сети». На посту руководителя Сергей Дмитриевич был 15 лет. С июля 2011 года предприятие возглавляет Василий Николаевич Юркин.

Сейчас Городские тепловые сети — это технически оснащенное предприятие городского хозяйства, использующее современные технологические процессы. Эффективно и бесперебойно обеспечивают теплоснабжение потребителей в наших суровых северных условиях.

Справка: Производственный потенциал Городских тепловых сетей — 13 котельных, 100 центральных тепловых пункта (ЦТП), восемь повысительных станций, три контрольно-распределительных пункта. Сетевое хозяйство предприятия — это 145,6 км магистральных тепловых сетей; 427,3 км внутриквартальных сетей отопления; 258 км внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и 179 км сетей холодного водоснабжения в однотрубном исполнении. В настоящее время на предприятии трудятся 916 человек.

СГМУП «Городские тепловые сети» постоянно проводят комплекс мероприятий по реконструкции, модернизации и ремонту систем тепловодоснабжения, поднимающее предприятие на новый, высокий уровень технического развития. Специалисты ГТС в работе используют современные технологии, внедряют инновации в процесс производства, передачи и распределения тепловой энергии; внедряют компьютерные инновации в оперативное управление производством и реализацией тепловой энергии, а также используют прогрессивные технологии в энергосбережении.

«Нам есть, чем гордиться, и есть, кого хвалить! В копилке нашего предприятия награды окружных и даже всероссийских конкурсов. Жюри ежегодно отмечает профессиональные достижения специалистов в различных областях в ходе межрегиональной выставки-форума «Энергосбережение — стратегический вектор развития», — говорит Василий Николаевич.

В структуру предприятия входят подразделения производственного значения: три района теплоснабжения, оперативно-диспетчерская служба, цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), химико-бактериологическая лаборатория, ремонтно-механический цех, ремонтно-строительная группа. А также цеха непроизводственного значения: комплекс общественного питания, медпункт, аппарат управления предприятием и современный спортивный зал.

«Работа работой, а в свободное время — спорт, — считает администратор спортивного зала Михаил Васильевич Путилов. — Энергичные работники тепловых сетей с удовольствием занимаются спортом и принимают участие в спартакиаде предприятия. В нашем спортзале каждый желающий может найти занятие по душе — йога, фитнес-ассорти для женщин, силовые тренировки на тренажерах, волейбол, футбол, настольный теннис».

Спортивные команды Городских тепловых сетей постоянно участвуют в городских и окружных чемпионатах по волейболу и мини-футболу. В 2015 году сборная команда предприятия по мини-футболу впервые заняла первое место в чемпионате города, а в 2016 году подтвердила чемпионство в Первой лиге города.

Начиная с 2011 года, волейбольная команда Городских тепловых сетей участвует в первенстве по волейболу среди мужских команд Высшей лиги, а в 2015 и 2016 годах спортсмены заняли первое место в итоговом зачете.

Десять лет подряд организация становилась призером конкурса «На лучшее предприятие сферы ЖКХ по эффективности работы в новых экономических условиях». И это еще не все. Городские тепловые сети являются обладателями дипломов на «Лучшие достижения в области энергосбережения». Неоднократно предприятие становилось лауреатом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».


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Сегодня в 11:19, просмотров: 60, комментариев: 0


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