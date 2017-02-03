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​В тишине, но с удобствами. Сибпромстрой предлагает клиентам квартиры в Солнечном

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Наверняка каждый, кто планирует приобретать себе квартиру, сталкивался с разными советами от своего окружения. При этом в последнее время, как правило, все чаще потенциальный новосел слышит, что вместо того, чтобы покупать жилье в «каменных джунглях», проще и дешевле построить себе свой собственный дом. Да, такое мнение имеет место быть, но в нем кроются многие подводные камни. Например, участки в черте города порой стоят так же, как и небольшие квартирки, а если приобретать землю за городом, то необходимо либо иметь свой автотранспорт, либо выбирать кооперативы, где налажено автобусное движение (а таких в Сургуте немного). Во-вторых, тем, кто желает жить в частном доме, придется забыть о некоторых элементах комфорта. Но жизнь вне шумного города однозначно имеет свои прелести. Для тех, кто хочет найти компромисс, есть прекрасная альтернатива собственному дому на участке — приобрести квартиру в поселках, расположенных близ города, но в капитальной новостройке.

Сейчас один из крупнейших застройщиков Сургута — Сибпромстрой — предлагает своим клиентам жилье в новом готовом доме, расположенном всего в 17 километрах от города — в поселке Солнечном.

14-этажка компании расположена в самом центре поселка — ее видно уже при въезде в муниципалитет. Стоит отметить, что Солнечный — один из крупнейших поселков Сургутского района. Численность его жителей — чуть больше 13 тысяч человек. Тут есть школа и школа-интернат, два детских сада, библиотека, спорткомплекс, центр спортивной подготовки, тир и другие объекты социальной сферы. Имеется благоустроенный сквер отдыха. Добраться до города отсюда можно за ­10-15 минут на автомобиле либо общественным транспортом за чуть большее время. Одним словом — жизнь в Солнечном мало чем отличается от городского, только вот плюсов тут больше: свежий воздух, лесной массив по периметру, тишина и спокойствие.

Как отмечают специалисты Сибпромстроя, высотка возведена с учетом интересов и потребностей жителей.

В этом доме предусмотрено три вида студий и два — однокомнатных квартир. Цены, кстати, совсем не кусаются — от 1,3 млн руб.

Отличительной чертой этого проекта компании является то, что здесь предусмотрена просто огромная дворовая территория, где расположены в том числе и сразу две наземные парковки, хотя, как правило, застройщик возводит при своих домах подземные паркинги. Более чем 100 автомобилей смогут спокойно расположиться непосредственно рядом с домом.

Для юных жителей Сибпромстрой во дворе дома установил замечательную детскую игровую площадку, которая отвечает всем требованиям безопасности. Рядом также расположилась и спортивная зона — в текущий Год здоровья жители новостройки смогут как поиграть в активные игры, так и заняться физическими упражнениями на турниках.

Нельзя не отметить и тот факт, что с верхних этажей дома открываются прекраснейшие виды, ведь в Солнечном преобладает малоэтажная застройка, а поселок со всех сторон окружен деревьями и летом буквально утопает в зелени. Да и внешний вид здания не оставит никого равнодушным — все лоджии в квартирах витражные, что дает жильцам больше света и воздуха, а в окнах дома отражается голубое небо и облака, придавая этому зданию еще более привлекательный вид.

Сейчас застройщик подготовил замечательный подарок для клиентов — при покупке квартиры, ее дизайн-проект вам предоставят бонусом. А это прекрасная возможность обустроить свое жилье (даже небольшую студию) со вкусом и комфортом. Как говорится, не отходя от кассы, вы сможете также сразу заказать ремонт от застройщика — эта услуга много лет пользуется большим спросом. Основная причина — доступность, ведь ее стоимость можно включить в сумму ипотеки и новоселам не придется выискивать дополнительные средства. Цена, кстати, совсем небольшая — порядка четырех тысяч рублей за квадратный метр, если вы выберете полный ремонт. В этом случае заказчик может самостоятельно скорректировать все нюансы — подобрать подходящие обои, например, или цвет плитки. Причем пока идет оформление недвижимости в собственность, все действия с приведением квартиры в порядок можно уже начать, чтобы не тратить дополнительное время.

Если вы решили приобрести жилье за городом, то этот «солнечный» дом Сибпромстроя — отличный вариант. Оформить покупку у застройщика можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку (у компании в партнерах несколько финансовых организаций, поэтому подобрать подходящую программу для жилищного кредита не составит труда).

Напомним, все сделки оформляются только сотрудниками собственного отдела продаж Сибпромстроя, который находится по адресу ­Тюменский тракт, 2/1. В любое удобное для покупателя время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера специалисты компании будут рады показать любые квартиры.

Для граждан также имеется возможность бесплатно забронировать понравившееся жилье, если в данный момент у вас нет средств, но они появятся через месяц. «Ждать» хозяина оно может и три месяца — именно такой максимальный срок предусмотрен договором задатка.

Как и другие жители новостроек Сибпромстроя, жильцы дома в Солнечном будут экономить от 15 до 40 процентов привычной платы за ЖКУ. В квартиры этой высотки проведено только холодное водоснабжение, а для нагрева предусмотрены электрические водонагреватели. Таким образом, намного снижается общее водопотребление и отпадают расходы за содержание внутридомовой и подводящей системы ГВС. Еще один момент в пользу выбора новостройки — ее жители в первые пять лет будут освобождены от оплаты капремонта.

Кстати: Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить только в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 122, комментариев: 1


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Комментарии:
Валера
не нравится
Сегодня в 16:34
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов.
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!

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