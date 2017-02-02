​Простор для развития креативности. Чему мы хотим научить наших детей?

Нужна ли детская площадка ребенку? Вроде бы, вопрос риторический и глупый. Но видимая очевидность ответа скрывает кучу подводных камней.

С одной стороны - к тоже осмелится спорить? Ведь детям нужно играть, развиваться, общаться с другими детьми. Во время игры укрепляются мышцы, происходит физический, психологический и эмоциональный рост ребенка. Играя на площадке, дети находят своих первых друзей, учатся общаться и определять свое место в социуме. Здесь родители могут сами немного отвлечься, наблюдая за тем как малыш радуется жизни и веселиться без их участия.

Но есть и другая сторона. Если все перечисленные факторы столь важны, то почему во многих школах, детских садах или обычных дворах существующие решения порой нелогичны, порой скучны, а некоторые даже опасны.

В декабре в Сургуте приходил масштабный педагогический форум «Педагоги России: инновации в образовании». Обсуждалось множество идей и инструментов в области образования. Когда же речь зашла об обычных детско-спортивных площадках, многие не поняли – а это-то здесь к чему?

А вот к чему. Давно доказано, что лучший способ обучения – это игра. Когда ребенок вовлечен в процесс, когда есть некие элементы соревновательности, веселья и образ награды в конце, любое усвоение материала идет лучше. Чем лучше наше эмоциональное состояние, тем больше мы способны запомнить, выучить, сделать.

Играя на площадке с другими детьми, резво носясь, крича, веселясь и радуясь, дети находятся на пике. Мозг максимально активен, организм мобилизован, память как губка впитывает окружающую информацию.

И вот, представьте, а что, если бы вместо привычной унылой серости песка, гравия или черного асфальта, ребенок видел яркие развивающие рисунки. Мог учить цифры, буквы, цвета, разгадывать простые ребусы и т.п. А что, если бы рядом с ним были его родители или воспитатели, который в этот самый момент могли все пояснить, вовлечь, поиграть. И при этом не бояться о том, что тот случайно ударится, упадет, разобьет коленки.

Сколько творческих идей, инициатив и креативных детских мыслей было убито простыми словами: «Нельзя. Стой. Осторожно. Упадешь. Разобьешься». Дети вырастают, а старые слова – ограничители так и остаются в памяти.

Поэтому использование современных технологий для детских площадок – это какая еще инновация! С использованием специальных, травмобезопасных и долгостойких покрытий из резиновой крошки можно наносить рисунки любой яркости, формы, цвета. Это могут быть разные сценарии-игры, например, классики или фрукты, животные, цифры, буквы для изучения в игровой форме.

Если посмотреть на школьников, то здесь тоже можно существенно расширить те возможности, которые занормированы законодательством. Это могут быть площадки с разметкой для различных спортивных игр или функциональных зон тренировок с уличными тренажерами. Это могут быть трансформационные площадки – летом футбольное поле, зимой – хоккейный корт. Без ущерба покрытию. При этом сами рисунки никак не влияют на стоимость работ и материалов.

Когда детская или спортивная площадка яркая, ухоженная, чистая, то она всегда будет пользоваться целевым спросом – то есть дети на ней будут играть в игры, а не прятаться в беседках, чтобы покурить, выпить пива или поиграть в карты. Окружающая среда формирует нас с самого детства и та небольшая экономия, которую получает застройщик, используя песок, гравий или асфальт, будет стоить намного дороже. Потому что хорошее – сохраняется, а плохое разрушается.