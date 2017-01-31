​Жильё для души: «Сибпромстрой» предлагает клиентам квартиры в Нефтеюганске

Хотя Нефтеюганск — город растущий и расцветающий, одновременно он очень спокойный и размеренный — такое сочетание привлекает в него как молодые семьи, так и граждан постарше, которые устали от суеты больших городов.

Сейчас в этом прекрасном небольшом городке строительная компания «Сибпромстрой» возвела 17-этажный дом и уже открыла продажи квартир в нем. Находится новая высотка в пойме реки Обь, практически на самом берегу, отсюда и название — ЖК «Обский». Этот район (17-й мкр-н) сейчас активно застраивается — спрос на жилье в Нефтеюганске стабильно растет.

Рассмотрим все преимущества покупки жилья именно здесь. Во-первых, замечательное месторасположение: как уже сообщалось ранее, дом стоит в пойме, недалеко — Юганская Обь, мост через реку, множество парковых зон. Соответственно, из окон квартир открываются чудесные виды как на природу, так и на город (который преимущественно среднеэтажной застройки) и храм. Добраться до любой точки Нефтеюганска отсюда можно за пару минут, рядом расположен и выезд из города.

Для нефтеюганцев Сибпромстрой отошел от привычных проектов компании — и внешнее оформление здания, и его «начинка» несколько отличаются от других объектов застройщика.

В доме 448 квартир, по четыре на каждом этаже, всего семь подъездов. Более половины составляют однокомнатные, размером 49 квадратных метров. Есть и двухкомнатные (72,2 кв. м), три вида трехкомнатных (72,2; 94 и 99,4 кв. м). Стоит отметить, что квартира площадью 99 квадратных метра — просто огромная, функциональная, с большим вместительным коридором, удобным расположением комнат и двумя подсобными помещениями.

В ЖК «Обский» к продаже предлагается жилье в том числе с предчистовой отделкой (выполнена шпатлевка стен, потолков, проложена электропроводка), что очень удобно — клиент может самостоятельно решить, как разместить перегородки в квартире: где-то сделать комнату поменьше, где-то объединить две в одну просторную, либо изобрести иные варианты, на которые только способна человеческая фантазия.

Хотя на текущий момент почти половина квартир продана либо отдана под нужды администрации (социальное жилье), выбор по этажам и размерам еще достаточный.

В каждом подъезде имеется по два лифта, поэтому даже на самый последний этаж вас в кратчайшее время доставит современное скоростное и бесшумное оборудование. Это, кстати, неплохо экономит время ожидания, которое нередко в высотных домах исчисляется минутами.

Проблем с парковкой у новоселов однозначно не будет — во дворе расположен подземный паркинг на 158 автомобилей. При этом во дворе имеется еще и наземная стоянка автотранспорта.

На придомовой территории комплекса посеяна трава, установлены малые архитектурные формы. Как отметил один из специалистов застройщика: «Такого зеленого газона, как у нашего дома, вы не найдете ни в одном месте Нефтеюганска». На крыше подземного паркинга обустроены зоны отдыха для детей и взрослого населения, оборудованы детские игровые площадки, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Есть и спортивные площадки для активных игр и занятий на турниках.

Кстати: Любую информацию можно уточнить в отделах продаж компании «Сибпромстрой»: Сургут, Тюменский тракт, 2/1, тел. (3462) 600-190. Нефтеюганск, 17-й мкр-н, 2, тел. (3463) 511-888.

Возле ЖК «Обский» в перспективе будут построены детский сад и общеобразовательная школа. В шаговой доступности тут спортивные учреждения, развлекательные центры и иные организации, которые необходимы для полноценного и комфортного проживания. На первом этаже дома предусмотрены помещения под коммерческую недвижимость, что предполагает размещение магазинов, офисов и так далее.

Как и другие дома компании, ЖК «Обский» имеет высокий класс энергоэффективности («А») и целый набор энергосберегающего оборудования, в частности, предусмотрено автономное горячее водоснабжение, светодиодное освещение. В целом же плата за коммунальные услуги у жильцов снизится на 30‑40 процентов.

В ближайшее время в доме откроются для просмотра демонстрационные квартиры, которые, как и в Сургуте, будут не только отремонтированы под ключ, но и оснащены всей необходимой мебелью и аксессуарами. Это позволит покупателям адекватно оценить функциональность и размер приобретаемого жилья.

Для тех, кто не может на текущий момент приобрести квартиру, застройщик предоставляет возможность забронировать ее на срок от месяца до трех (условия уточняйте в отделе продаж компании).

Купить недвижимость в Нефтеюганске в ЖК «Обский» можно как за наличный расчет, так и при помощи ипотеки — компания сотрудничает со многими финансовыми организациями, которые предлагают различные условия, и, несомненно, из них вы сможете подобрать для себя подходящие.

Сделку можно оформить в отделах продаж компании. Один из них находится в Сургуте, по адресу: Тюменский тракт, 2/1, тел. 8 (3462) 600‑190. В любое удобное для клиента время, с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера, специалисты компании будут рады рассказать вам всю интересующую информацию. И, конечно, в Нефтеюганске, по адресу: 17‑й мкр-н, 2, тел. 8 (3463) 511‑888.

Справка. Стоимость квартир от Сибпромстроя в Нефтеюганске:

1-комнатная: 49 кв.м — 2,3 млн руб.

2-комнатная: 72,2 кв.м — 3,2 млн руб.

3-комнатная: 72,2 кв.м — 3,4 млн руб.; 94 кв.м — 4,2 млн руб.; 99,4 кв.м — 4,4 млн руб.