​Эксперты: Указ президента оставит на рынке только грамотных коллекторов

15 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с января следующего года в России смогут работать только коллекторские компании, включенные в реестр Федеральной службы судебных приставов. Для этого в службе планируется создать новый департамент.

О том, какие последствия эти новые правила игры будут иметь для рынка банковского кредитования, и скажется ли это на активности продвижения кредитных продуктов в целом и на банковских ставках в частности, нам рассказал Виталий Раужин, директор филиала «БКС Премьер» в Сургуте.

«Упорядочивание коллекторской деятельности — это продолжение действий государства по наведению порядка в сфере розничного кредитования, вслед за установлением предельной величины ПСК, включением в реестр МФО и пр.

Как к любым другим изменениям, рынок достаточно быстро подстроится под данные изменения и существенных негативных последствий ждать не стоит.

Напротив, если сработает заложенная идея, и с Заемщиком будут работать грамотные, профессиональные коллекторы, то и отношение Клиента к розничному кредитованию, в целом, и к Банкам, в частности, будет меняться в лучшую сторону.

При этом не стоит ожидать ни снижения активности в розничном кредитовании, ни увеличения процентных ставок.

Тренд рынка (на снижение ставок) задают банки с госучастием, которые имеют собственную выстроенную систему коллекшена, и данные действия никак кардинально не изменят их ценообразование.

Соответственно и остальные игроки будут продолжать следовать за лидерами».

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