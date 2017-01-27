​Экономика 2017: к чему готовиться?

2016 год можно назвать переломным для экономики России – мы постепенно начали выходить из рецессии, формируется новая экономическая реальность. Многие экономисты дают довольно оптимистичные прогнозы по дальнейшему росту. Между тем, также ходят слухи о возможной девальвации рубля, геополитических событиях и новых санкциях, которые могут «обездвижить» нас еще сильнее, что неизбежно отразится на всех отраслях российской экономики.



О том, какие тенденции ожидаются в банковском секторе и в экономике в целом, мы побеседовали с финансовым экспертом, директором филиала «БКС Премьер» в Сургуте Виталием Раужиным.

- Снизится ли ключевая ставка? До какого уровня? Что это изменит?

- Принимая решения по ставкам, Банк России берет в расчет инфляцию, ситуацию в реальном секторе, ситуацию на валютном, сырьевом рынке, на рынке кредитования, а также основные глобальные риски. И сейчас мы видим, что инфляционное давление в России снижается, макроэкономические показатели постепенно улучшаются, ситуация на сырьевых рынка стабилизируется.

При сохранении вектора на экономическое восстановление и стабилизации на рынке нефти ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. До конца года она может быть понижена до 8,5-9 %. Это позволит увеличить доступность кредитования и стимулировать инвестиционную активность и экономический рост в стране.

Понижение ставки может происходить в 2 или 3 этапа. Первый этап с большой вероятностью произойдет в конце I – начале II квартала 2017 года.

- Ваш прогноз по банковскому сектору на 2017-й год: продолжится ли активный отзыв лицензий у банков, что будет с доходами населения? К какому году стоит готовиться людям?

- Сначала по отзыву лицензий. Если проследить тенденции последних лет, динамику отзывов, то становится очевидно, что о сворачивании политики оздоровления банковского сектора пока говорить рано. В 2013 году было отозвано 32 лицензии, в 2014 – 86, в 2015 году – 93, а в 2016 году Центробанк установил рекорд, отозвав лицензии у 97 банков.

По сути, с 2014 года число игроков на рынке сократилось на треть. С одной стороны, это усиливает рыночную концентрацию и влияние маркетмейкеров - крупнейших банков, прежде всего, с госучастием. С другой стороны, мы все понимаем, что конечная цель текущей политики мегарегулятора – усиление устойчивости банковской системы. В случае возникновения острой кризисной ситуации «слабые звенья» могут пошатнуть весь банковский рынок и резко подорвать доверие к банкам у населения. По нашим оценкам, в ближайшие к 2018 году количество банков в России может сократиться еще примерно на сотню, то есть где-то до 500 – а это количество, по мнению экспертного сообщества, является оптимальным.

Если говорить о том, каким будет 2017 для населения, то здесь не могу ни особо обрадовать, ни огорчить.

В целом, год ожидается более или менее позитивным. Могут стать доступнее кредиты, стабилизируются цены, подрастет потребительская уверенность. Однако о качественных и скорых переменах к лучшему говорить пока не приходится.

С условного начала кризиса, с конца 2014, реальные доходы населения упали почти на 15% и восстанавливаться до докризисного уровня они будут еще, как минимум, пару лет. Поэтому общий настрой такой – медленно, но верно будем двигаться к лучшему.

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