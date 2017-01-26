​На хорошем счету

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Как получать выгоду, используя индивидуальные сберегательные счета

Индивидуальные сберегательные счета в той или иной форме уже давно существуют в развитых странах: ISA[1] в Великобритании, индивидуальные пенсионные счета IRA[2] в США и так далее. Причем в США счетами IRA на сегодняшний день владеют более 16,5 млн. граждан[3], а счетами ISA в Великобритании пользуются более 13,2 млн. человек[4]. Эти и подобные им механизмы помогают миллионам граждан развитых стран инвестировать свои сбережения, используя возможности фондового рынка и особые условия налогообложения. Российским аналогом данных инструментов призван стать ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет.

Поддержка со стороны государства уже говорит о том, что этот рынок – важная часть экономики и личного финансового планирования. Владелец ИИС получает налоговый вычет от государства. Вам предоставляется один из двух вариантов налогового вычета, которые в разной форме могут компенсировать подоходный налог в 13% (НДФЛ).

Рассмотрим подробнее оба варианта подробнее.

1 вариант - ежегодная 13% льгота на взнос. Открываете ИИС и вносите на него до 400 000 рублей. Этот взнос уменьшает налогооблагаемую базу: инвестор может рассчитывать на возврат НДФЛ из бюджета в размере до 13% от внесенной на ИИС суммы. То есть, открыв счет на максимальные 400 000 рублей, вы можете рассчитывать на возврат НДФЛ в размере до 52 000 рублей. Для этого необходимо обратиться в налоговую службу со справкой от брокера, в которой указана сумма внесенных на ИИС средств. По окончании налогового периода причитающиеся к возврату средства будут перечислены на ваш банковский счет. Если инвестор каждый год будет довносить средства, то операцию можно повторять ежегодно – вносить средства на ИИС и уменьшать налогооблагаемую базу на 13%. Важный момент: такой налоговый возврат может получить только тот инвестор, который уже платил НДФЛ (например, с зарплаты) в течение года, когда был сделан взнос. Поэтому инвестор может рассчитывать на возврат не более суммы налога, уже уплаченного в казну. При закрытии инвестиционного счета придется заплатить 13%-ый налог на доход, полученный по операциям на счете.

Этот вариант может подойти консервативным инвесторам: 52 тысячи при взносе 400 тысяч в год практически «в кармане», а увеличивать эту доходность можно с помощью консервативных инвестиций.

2 вариант - Доход без налога. Этот тип индивидуальных инвестиционных счетов предполагает, что инвестор не получает льготу на взнос, но весь доход, полученный по операциям на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ по истечении трех лет при закрытии ИИС.

Этот вариант может быть интересен активным трейдерам, которые готовы принять более высокие риски в расчете на потенциально более высокую доходность.

При выборе типа индивидуального инвестиционного счета стоит помнить, что хотя изменить тип ИИС нельзя, выбор вы делаете не на всю жизнь. По прошествии трех лет вы можете закрыть счет и открыть новый - уже с другим типом налогообложения.

Пошаговая инструкция по открытию ИИС от БКС Премьер

  • Куда прийти?

В лицензированную брокерскую или управляющую компанию.

  • Какие документы при себе иметь?

Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ.

  • Какие бумаги нужно заполнить?

Стандартный комплект на открытие брокерского счета. Все необходимые документы при клиенте подготовит наш сотрудник.

  • Сколько времени занимает открытие счета?

Не более 20 минут.

Нужно ли перед приходом в офис уже принять решение о варианте инвестирования?

Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, какая стратегия будет использоваться, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.

Название «БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС» (Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.

[1]ISA - Individual Savings Account - индивидуальный сберегательный счет, являющийся финансовым продуктом для жителей (финансовых резидентов) Великобритании.

[2][2]IRA - Individual Retirement Arrangement –индивидуальный пенсионный счет, является основным накопительным финансовым инструментом США.

[3] По данным Комитета по мониторингу федерального бюджета США (The Committee for a Responsible Federal Budget). Источник: http://crfb.org/blogs/tax-break-down-individual-retirement-accounts

[4] По данным правительства Великобритании. Источник: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/305643/Table_9.8.pdf


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Сегодня в 11:37, просмотров: 157, комментариев: 0


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