​Сургут, живи ярко! Вечерние новости января от «Светодизайн-Югра»

ПУСКАЙ ВЕЛИКАЯ ТАТЬЯНА НАС БЕРЕЖЕТ ОТ ВСЕХ НЕВЗГОД

Храм святой великомученицы Татианы, возводимый на территории СурГУ, в ближайшее время гордо засияет в вечерней панораме Сургута. Сегодня, 25 января – в день, в который вот уже более двух с половиной веков празднуют свой «профессиональный» праздник российские студенты – освещение Храма будет сдано в эксплуатацию. Оценить работу светодизайнеров можно будет уже скоро – когда на Храме будут завершены фасадные работы и проведена точка подключения.

МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Монтаж архитектурно-художественного освещения строящегося компанией «СОК» на пересечении пр-та Пролетарского и ул. Университетской спортивного комплекса с 50-метровым бассейном набирает обороты: на сегодняшний день смонтировано уже более 85% кабельно-проводниковой продукции.

НОВОСТИ МИКРОРАЙОНОВ

2017 год обещает быть щедрым на новые яркие доминанты в жилом секторе, которые украсят вечернюю панораму нашего города уже в первом квартале наступившего года.

Каких обновлений нам ждать в вечерней панораме Сургута в первом квартале 2017? Читайте здесь!

ВЕЧЕРНЯЯ ПАНОРАМА РАЙОНА ДОМ СОВЕТОВ ГОТОВИТСЯ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ

Новый лечебно-оздоровительный комплекс, строящийся в районе Энергетиков компанией «Ю-Эксперт», входящей в состав ООО «Северная кооперация», украсит стильное светодиодное освещение. Оценить работу светодизайнеров можно будет уже этой весной – реализация проекта намечена на конец марта.

ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ОСВЕЩЕНИЯ «РУССКОГО СУВЕНИРА»

Специалисты компании «СветоДизайн-Югра» приступили к разработке рабочей документации архитектурно-художественного освещения здания магазина «Русский сувенир». Концепция освещения, разработанная для заказчика в 2015 году, претерпела небольшие изменения: в итоговом варианте яркий и динамичный образ здания, создаваемый rgb-светильниками, дополнит современная и технологичная медиа-полоса, с возможностью трансляции простых графических элементов.

____________________________________________

Еще больше новостей на нашем сайте sd-ugra.com

Чтобы подружиться с нами в социальных сетях, кликните на понравившуюся иконку:

ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения. Численность работников более 5000 человек.