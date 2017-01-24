​Апокалиптическиая экономика

Несколько известных экономистов выступили с прогнозами по «рублёвому апокалипсису». Сначала Яков Миркин в декабре предсказал, что мы с бессильной злобой наблюдаем, как готовят взрывную девальвацию.

Затем на прошлой неделе руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг Ленте.ру пообещал повторение сценария 2014 года.

С чем связано появление таких сценариев, и насколько они могут реализоваться, нам рассказали финансовые эксперты ФГ БКС.

Сергей Суверов, начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения»: «С нашей точки зрения, в целом будущее рубля видится довольно стабильным в свете в того, что подавляющее большинство нефтяных аналитиков в мире видят цену на нефть в этом году на уровне 55-60 долл. за баррель, то есть обвала нефтяных цен, которые могли бы похоронить рубль, мало кто ждет. Кроме того, рублевые ставки намного превышают ставки на Западе, что будет стимулировать приток в Россию и рублевые активы спекулятивного финансового капитала.

Консенсус-прогноз по курсу рубля, зафиксированный агентством Bloomberg, составляет 62,8 руб. за доллар к концу 2017 года, небольшое снижение курса рубля связано с увеличением выплат по внешнему долгу и дефицитом госбюджета. Впрочем, риском для российской валюты является возможное принятие Конгрессом США новых антироссийских санкций, в частности, запрещающих инвестировать в суверенный долг РФ. В этом случае рубль может ждать удар, но вероятность такого сценария не слишком велика».

Сергей Скоробогатов, ведущий инвестиционный консультант ФГ БКС: «Появление «апокалиптических сценариев» с разной периодичностью мы наблюдаем с 2009 года, при этом частота таких публикаций значительно увеличилась с 2014 года. Но как показывает история рубля или других активов сильно негативные события чаще случаются, когда их меньше всего ожидают.

Что касается рубля, то девальвации в ближайшее время ожидать не стоит, т.к. стоимость нефти находится на достаточно комфортных уровнях для российского бюджета, а так же присутствуют факторы, которые останавливают значительное снижение ее стоимости, такой фактор это сокращение добычи нефти странами ОПЕК. Низкая инфляция также оказывает сдерживающий характер для ослабления российского рубля.

Многое будет зависеть и от взаимоотношений между правительствами России и США, улучшение отношений может оказать дополнительную поддержку рублю».