​Ближе к солнцу. У Сибпромстроя в продаже осталась лишь одна 25-этажка

В нашем динамично развивающемся городе ежегодно возводятся сотни тысяч квадратных метров жилья, и все они успешно реализуются среди сургутян и гостей города. Один из крупнейших застройщиков — Сибпромстрой, для своих клиентов предлагает несколько жилых комплексов в разных районах города. Один из них кардинально отличается от остальных — это 25-этажки, расположенные на пересечении улиц Мелик-Карамова и Щепеткина.

Как сообщили корреспонденту «НГ», сейчас в продаже у компании осталась лишь одна «свечка», на вторую уже имеет виды крупный инвестор. Давайте рассмотрим подробнее, какие же плюсы этого жилого комплекса привлекают и сургутян и инвесторов к этим домам.

Самое первое, что бросается в глаза — эти высотки выделяются на фоне района как своей этажностью (район старый, преимущественно застроенный пяти-девятиэтажными зданиями), и внешним оформлением: оранжевые металлокассеты, которыми обшиты дома, и множество панорамных окон добавляют им яркости и современности, подчеркивая их архитектурную выразительность.

В каждом доме 274 квартиры, по 11 на этаже. Более половины составляют студии и однокомнатные.

Тут, конечно, имеются и несколько видов «двушек» и «трешек», при этом трехкомнатных осталось всего восемь штук!

Любому покупателю специалисты Сибпромстроя смогут подобрать жилье, устраивающее его по площади и планировке, ведь «размах» по квадратуре у застройщика огромен — от 27 до 97 кв. м.

Стоит отметить и тот факт, что «свечки» секционного типа — в них по одному подъезду. При этом Сибпромстрой позаботился и об эстетической составляющей внутри дома — сразу при входе в здание вы попадаете в просторную парадную, где стены расписаны местными художниками, а у входа располагается рабочее место консьержа. Кстати, наличие последнего уже стало привычным для сургутян, приобретающих квартиры в новостройках, так как безопасность проживания стала чуть ли не одной из основных причин выбора жилья в конкретных жилых комплексах.

Нельзя не сказать о том, что в этих домах Сибпромстрой отошел от своих стандартных планировок. В высотках имеются как обычные квартиры, так и жилье, в которых объединены кухня и гостиная. Это решение компании, опять-таки, продиктовано желанием предоставить своим клиентам выбор, ведь в последние годы все больше горожан ищут для себя возможность именно так разграничить пространство в своем доме. Причин тому несколько: во-первых, это комфортно. Во-вторых, современно. В-третьих, функционально.

Даже на самый последний этаж вас в кратчайшее время доставят современные скоростные лифты, которых в каждом доме по три. Это, кстати, также сэкономит время ожидания, которое нередко в высотных домах исчисляется минутами. При этом один из лифтов оборудован, в том числе, и для перевозки пожарных подразделений.

Говоря о высотности рассматриваемых домов, нельзя не отметить потрясающие виды, открывающиеся из окон, ведь, как уже сообщалось выше, район в основном застроен пяти-девятиэтажками. Благодаря этому жильцы будут ежедневно любоваться панорамой города или природными пейзажами, в зависимости от того, на какую сторону района выходят окна квартиры.

Еще одна важная особенность этого жилого комплекса — в нем количество имеющихся машиномест превышает количество квартир.

Если быть точнее, то во дворе расположен трехуровневый подземный паркинг на 644 автомобиля. При этом во дворе имеется еще и наземная стоянка — для гостей жильцов.

Стены паркинга нужно отметить особенно. Они, можно сказать, уникальны. Этим летом Сибпромстрой пригласил местных художников расписать их, превратив в большие и красочные картины. Сейчас жители комплекса и в целом сургутяне уже любуются работой творческих коллективов — вместо серых стен тут изображены летние, теплые, сочные природные пейзажи и реплика знаменитого полотна «Охотники на привале» Василия Перова.

Придомовая территория комплекса также благоустроена по всем правилам. Тут уже высажены деревья, посеяна трава, вскоре появятся малые архитектурные формы. Как планирует застройщик, во дворе будет организована зона барбекю и площадка для дрессировки собак.

Уже сейчас во дворе имеются зоны отдыха для детей и взрослого населения. Для юных жильцов тут оборудованные детские игровые площадки, которые соответствуют всем требованиям безопасности. К тому же они подняты на крышу паркинга и ограждены, что еще больше понижает фактор какого-либо риска для ребенка. Есть и спортивные площадки для активных игр и занятий на турниках — воркаута, который в последние годы стремительно набрал популярность среди горожан.

На цокольных этажах «свечек» имеется много места для всевозможных бутиков и салонов — жильцы смогут отправиться за покупками, не выходя из своего дома. Да и вообще с инфраструктурой проблем в этом районе нет. Поблизости имеются школы, садики (плюс один в будущем будет возведен в шаговой доступности от домов), больницы, торговые центры, аптеки и остальные важные и необходимые для горожанина организации и учреждения. Несомненным плюсом является и близость района от Речпорта — буквально в десяти минутах ходьбы располагается городская набережная.

В целом можно сделать однозначный вывод, что покупка жилья тут будет для любого клиента отличным решением не только в качестве места для проживания, но и долгосрочной денежной инвестиции. Однако потенциальным покупателям стоит поспешить, ведь, напомним, в продаже осталось лишь одно здание, при этом в нем уже реализовано некое количество квартир. Для тех, кто в данный момент не имеет возможности приобрести жилье за наличный расчет, есть другой выход. Компания сотрудничает со многими финансовыми организациями, в отделе продаж вместе со специалистами Сибпромстроя находятся и представители ряда банков — у них вы можете проконсультироваться по вопросам получения ипотечного кредита.

Кстати, Сибпромстрой пе­рестал реализовывать квартиры через агентства недвижимости. Все сделки оформляются только сотрудниками собственного отдела продаж по адресу Тюменский тракт, 2/1. В любое удобное для клиента время, с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера, специалисты компании будут рады рассказать вам всю интересующую информацию, а также показать квартиры, которые вам приглянутся.

Кстати: Квартиры от Сибпромстроя можно купить только в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.