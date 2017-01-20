В Сургуте нашли способ сэкономить на походах в кино

По данным интернет-провайдеров за последний год количество покупок фильмов в сервисах «Видео по запросу» выросло в среднем на 20%. Во многом, отмечают специалисты, это связано с тем, что новинки становятся доступны пользователям интерактивного телевидения практически сразу после премьеры на экранах кинотеатров. Тенденция экономить на походах в кино обозначилась не только в столичных, но и в малых городах.

Интерес к недавним премьерам проявили жители Югры и в минувшие новогодние праздники. По данным «Ростелекома» популярностью пользовались историческая картина "28 панфиловцев", драма "Девушка в поезде", российское кино "Ледокол", боевик "Зачинщики". Волшебства новогодним праздникам добавил и фильм в стиле фентези "Дом странных детей Мисс Перегрин".

Мы посчитали, какова будет экономия при просмотре лицензионных фильмов дома на примере одного из провайдеров Сургута. При средней стоимости билета в кино и фильма из видеотеки в 200 рублей комплект Интерактивного ТВ для семьи из 4 человек окупится всего за 2 просмотра.

«Что смотреть – решает сам зритель: сериалы, познавательные передачи про животных или детские ток-шоу. Мы предлагаем на выбор не только обширную видеотеку, но также более 200 тематических каналов, среди которых каждый член семьи сможет найти для себя наиболее подходящий и интересный. Наше Интерактивное ТВ становится настоящим Центром домашних развлечений», - отмечают в компании.

Главное отличие «умного» телевидения – возможность управлять просмотром: ставить эфир на паузу, перематывать или записывать, запрашивать из архива за три последних дня. Среди прочих плюсов – возможность просмотра в HD и функция родительского контроля, которая позволяет ограничивать доступ к нежелательным ресурсам.

Подключить Интерактивное ТВ можно по технологии GPON, которая гарантирует высокоскоростное соединение, качество картинки и звука.