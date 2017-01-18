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​Программа «Обмен» от Брусники: приобрести квартиру, прилагая минимум усилий и времени

Служба обмена квартир – это один из способов покупки квартиры в Бруснике.

Сервис существует шесть лет, и за это время в программе приняли участие 985 семей из Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга и Сургута.

«Обмен» – это возможность купить новую квартиру в Бруснике путем передачи в счет оплаты имеющегося жилья

Если у вас есть собственное жилье и вы планируете покупку квартиры в квартале «Новин» в Сургуте – участвуйте в программе «Обмен». Это возможность купить новостройку путем передачи имеющегося жилья в счет частичной или полной оплаты стоимости новой квартиры.

Для участия в программе «Обмен» и квартира, и дом должны соответствовать ряду критериев. Дом – в капитальном исполнении, находится в черте города, не в аварийном состоянии. Квартира – в собственности, не иметь никаких обременений (например, ипотека или залог), перепланировка согласована.

На продажу квартиры собственными силами, поиск покупателя, показы, оформление документов уходит много времени и сил. В среднем в Сургуте квартира на вторичном рынке продается 150 дней*.

В среднем в Сургуте квартира на вторичном рынке продается 150 дней

Купить новую квартиру в Бруснике по программе «Обмен» очень просто. Зайдите на официальный сайт Брусники www.surgut.brusnika.ru или приходите в офис продаж и оставьте заявку на обмен. Весь процесс покупки по программе «Обмен» занимает от 3 до 10 дней.

Весь процесс покупки по программе «Обмен» занимает от 3 до 10 дней

Квартиру приобретает компания, подписание договора долевого участия происходит одновременно с подписанием договора купли-продажи. Специалист службы в течении двух дней производит оценку и озвучивает стоимость квартиры. После этого покупатель принимает решение об участии в программе.

Квартира оценивается чуть ниже средней рыночной стоимости. Так как вычитается часть расходов компании, связанных с переоформлением, налогообложением, оплатой государственной пошлины и коммунальных расходов.

После подписания договора, покупатель может жить в прежней квартире до трёх месяцев. В этот период оплачивает только коммунальные услуги.

Решив купить квартиру в Бруснике, Клиент всегда может попробовать продать существующую квартиру самостоятельно или через риелтора. В этот период, выбранная квартира может быть продана или вырастет в цене. Услуга «Обмен» - исключает эту возможность, помогая купить новую квартиру в нужное клиенту время.

Подробную информацию по обмену можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или в офисе продаж Брусники по адресу: г.Сургут, Югорский тракт, д. 2/1.

Рассрочку предоставляет застройщик: ООО «Брусника. Сургут». Проектная декларация на сайте www.surgut.brusnika.ru. Продажи осуществляются в соответствии с 214-ФЗ.

*Информация предоставлена Федеральной риэлторской компании «Этажи» (г.Тюмень) по результатам исследования рынка вторичного жилья в г.Сургуте в 2016 году.


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18 января в 13:07, просмотров: 302, комментариев: 0


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