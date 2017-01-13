​Если кто-то не успел: В новых домах Сибпромстроя в мкр-не № 38 уже можно забронировать квартиру

К началу нового года Сибпромстрой сделал отличный подарок горожанам, которые по каким-либо причинам не успели приобрести жилье в 38 микрорайоне (возле ТРЦ «Аура») — компания открыла возможность забронировать квартиру еще в одном из двух новых домов, введенных в конце прошлого года, - тех, что расположены за торговым центром. В ранее введенных домах в микрорайоне, кстати, осталось всего менее сорока квартир из почти шести тысяч.

Данные объекты, кстати, отличаются от других проектов компании: «В этих 17-этажках, например, улучшенный ремонт в подъездах, все квартиры с предчистовой отделкой, а прямо во дворе тут будет детский сад. В общем, идеальное место для жилья», — говорят специалисты застройщика.

Действительно, можно с уверенностью сказать, что Сибпромстрой не стоит на месте, с каждым сданным объектом предлагая сургутянам и гостям города что-то новое. Так произошло и сейчас, с домами по улице Александра Усольцева, 26 и 30. Тут застройщик решил отойти от привычных схем работы и, как уже сообщалось ранее, подготовил для клиентов квартиры с отделкой: в них установлены межкомнатные перегородки, проведено электричество, стены обработаны первичными стройматериалами — выровнены — останется только загрунтовать и зашпаклевать их. При этом, как сообщил «НГ» заместитель генерального директора Сибпромстроя Николай Епифанов, наличие таких приятных бонусов практически никак не отразилось на стоимости жилья: «Квартиры в этих домах разной планировки. Есть и привычные студии в 27,5 мет­ров, и однокомнатные площадью от 42 до 55 метров, и пять видов двухкомнатных, включая большие 88-метровки, и «трешки» от 63 до 72 «квадратов». То есть выбор планировок больше, чем в ранее сданных домах ­38-го микрорайона. И я уверен, что они будут пользоваться большой популярностью: в первый же рабочий день нового года отдел продаж получил более 70 звонков от потенциальных покупателей, причем преимущественно как раз по этим двум новым домам. Цены, несмотря на новшества, остаются пока прежними — от 1,7 млн рублей».

Еще одно нововведение застройщика — улучшенный ремонт в подъездах. Тут вместо обычной побелки компания использовала декоративную штукатурку, которую окрасила в разные цвета. Также в коридорах и на других общедомовых площадках были использованы качественно новые плитки. Во всех подъездах имеются по два-три лифта (либо два пассажирских и один грузовой, либо по одному каждого вида).

Для машин тут предусмотрен подземный двухуровневый паркинг, а подъехать к домам можно будет с двух сторон: непосредственно со стороны «Ауры» и с улицы Аэрофлотской. При желании, жители смогут установить шлагбаум, чтобы ограничить въезд на свою территорию.

Во дворе, конечно, имеются детские игровые и спортивные комплексы, которые располагаются на крыше паркинга и на земле, но ограждены от автомобильных проездов.

Уже сейчас здесь можно забронировать квартиру, но их количество ограничено: «К одному из домов проявляет интерес инвестор, и в продаже пока находится только второй. Поэтому тем, кто хочет приобрести себе жилье здесь, стоит поспешить, — говорит Николай Епифанов. — К тому же при бронировании стоимость квадратного метра фиксируется, и даже если через некоторое время произойдет повышение, для покупателя цена останется неизменной».

Стоит отметить и 38-й микрорайон в целом. В последние годы он активно застраивается, а квартиры тут раскупают очень быстро, и причин тому несколько. Во‑первых, удобное расположение домов: отсюда легко можно добраться в центр города, доехать до ж/д вокзала или аэропорта. Также буквально в паре сотен метров находятся выезды из города — Нефтеюганское шоссе и улица Аэрофлотская, а также объездная дорога, по которой в кратчайшие сроки можно добраться в самые дальние уголки Сургута.

Во-вторых, этот микрорайон уже имеет всю необходимую инфраструктуру: рядом расположены большие торговые центры: «Аура», «Лента», «Империя» и так далее. Во дворах уже заселенных домов действуют медицинские пункты, имеются организации по оказанию различных услуг и продаже товаров.

Третий плюс района — наличие в шаговой доступности лесного массива — он, вероятнее всего, в будущем станет обустроенным сквером, а пока жители могут прогуливаться в естественных условиях — как с детьми, так и с домашними питомцами.

Еще один несомненный и веский аргумент для приобретения жилья в 38-м микрорайоне — это то, что тут уже имеется один детский сад, плюс запланировано возведение еще двух, а также начальной школы. А пока дети могут посещать учреждения в соседних районах, которые находятся буквально в одной остановке езды на маршрутном транспорте либо десяти минутах ходьбы.

Сибпромстрой также грамотно организует дворовое пространство, чтобы оно было безопасным, функциональным и комфортным. Так, например, детские игровые и спортивные площадки в районе подняты на один уровень и ограждены от проезжей части, как и пешеходные дорожки. При этом все конструкции соответствуют требованиям безопасности.

Ко всему прочему, в 38-м микрорайоне располагаются демонстрационные квартиры застройщика, в которых не только проведен ремонт, но и расставлена вся необходимая для жизни мебель и размещены сопутствующие аксессуары, типа люстр и штор на окнах. Это позволяет объективно оценить функциональность и размеры предлагаемой к покупке жилплощади.

К тому же жители домов от Сибпромстроя экономят на коммунальных платежах порядка 30‑40 процентов благодаря тому, что в квартиры проведено только холодное водоснабжение. Для нагрева воды тут предусмотрены современные электроводонагреватели. Соответственно, ощутимо снижается общее водопотребление, отпадают расходы на содержание системы ГВС. Помимо всего, площадь мест общего пользования домов в 38-м микрорайоне существенно снижена, что также позволяет экономить на коммунальном обслуживании.

Оформить покупку в этом микрорайоне можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Все сделки теперь оформляются только сотрудниками собственного отдела продаж. В любое удобное для покупателя время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера специалисты компании будут рады показать любые квартиры и ответить на все интересующие вопросы.

Кстати, квартиры в домах Сибпромстроя, расположенных в 38-м микрорайоне города (сбоку от ТРЦ «Аура»), уже почти распроданы — из порядка шести тысяч свободных осталось всего около пары десятков.