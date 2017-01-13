В Югре объявлен кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Русское радио»

В апреле в Сургуте пройдет региональный этап Международного конкурса красоты «Мисс Русское радио». Для нашего города это будет уже седьмой по счету конкурс. В этот раз в кастинге смогут принять участие не только сургутянки, но и красавицы со всей Югры.

«Русское радио» объединит усилия, чтобы выбрать самую очаровательную представительницу нашего региона. Именно эта счастливица отправится сначала в Крым, где в этом году впервые пройдет региональный этап конкурса «Мисс Русское радио». Наша финалистка примет участие в работе жюри и в фотосессии для календаря «Мисс Русское радио». Решающим станет участие в финале конкурса в Москве, который состоится в конце июня в фешенебельном подмосковном комплексе «Барвиха Luxury Village».

Отметим, что в этом году конкурс «Мисс Русское радио» посвящен Году Экологии. Поэтому вопрос на экологическую тему является одним из пунктов регистрационной анкеты каждой участницы. Предполагается также, что творческое задание, которое предстоит выполнить девушкам в финале конкурса, поможет привлечь внимание общественности к национальным экологическим проектам и проблемам сохранения окружающей среды.

Региональный конкурс «Мисс Русское радио-Югра» будет широко поддержан как ресурсами Русской медиа-группы - телеканалом Ру .Тв, интернет-сайтом «Русского радио», его мобильными приложениями, так и местными средствами массовой информации.

Прием заявок от участниц ведется на сайте rusradio.ru и в официальном паблике «Русского радио» https://vk.com/surgutradio в Сургуте в социальной сети «Вконтакте» в одноименной теме https://vk.com/topic-43453303_35264892.

Напоминаем, что заявки принимаются от девушек из городов Югры в возрасте от 18 до 24 лет.