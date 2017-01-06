​Знакомьтесь. Новый бренд RAVON от компании «Альянс-Моторс»

«Перезагрузка» — так назван новый бренд RAVON представленный в городе Сургуте. По мнению автокритиков это запуск под новой маркой всем известной линейки Шевроле, в частности Spark, Aveo, Cobalt. Стать самым покупаемым брендом в бюджетном сегменте среди иномарок ему помогла привлекательная цена.

Завод «GM Uzbekistan» соответствует всем требованиям качества крупнейшей корпорации General Motors, а также давно знаком россиянам.

RAVON R2 – это компактный городской автомобиль, выполненный на базе Шевроле Спарк, оснащенный 1,25 литровым 4-x цилиндровым, цепным мотором с мощностью в 85 лошадиных сил. Все автомобили R2 оборудованы надежным 4-х ступенчатым классическим автоматом японской компании AISIN.

Уже в базовой комплектации Comfort R2 имеет две подушки безопасности, ABS, мультимедийную установку с воспроизведением USB накопителем, Bluetooth, электроусилитель руля и прочее.

Вторая комплектация R2 Optimum имеет кондиционер, боковые подушки безопасности, обогрев зоны стеклоочистителей лобового стекла, электрорегулировку и обогрев заднего вида, а также полный электростеклопакет.

Максимальная комплектация R2 Elegant включает дополнительно подогрев передних сидений, задний парктроник, легкоспалвные диски 14-го радиуса, рейлинги на крыше и 6 подушек безопасности.

Привлекательный внешний вид, высокое качество и надежность – это все говорит о новом RAVON R3, который является предшественником Шевроле Авео предыдущего поколения.

Новое поколение автомобилей RAVON R3 – это современный седан с надежным ценным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 107 л.с. R3 обладает высоким клиренсом, большим багажным отделением в 400 литров и небольшим расходом топлива в смешанном режиме порядка 7литров.

Все комплектации R3 оснащены современными активными и пассивными системами безопасности: ABS, курсовая устойчивость, антипробуксовочная система, подушки безопасности и система экстренной помощи Эра-Гланас.

Еще один представитель RAVON это R4 созданный на базе Шевроле Кобальт. R4 – это комфортный, вместительный седан, рассчитанный для ежедневных поездок и путешествий на дальние расстояния. Внушительное багажное отделение в 545 литров позволит перевезти крупногабаритные грузы.

RAVON R4 может быть оснащен 5-ти ступенчатой механикой или современным 6-ти ступенчатым классическим автоматом. Надежный и экономичный двигатель R4 объемом 1,5 литра соответствует высокому экологическому ЕВРО 5.

Гарантия на автомобили RAVON составляет 3 (три) года или 100 000 (сто тысяч) км пробега.

Для бренда RAVON есть выгодные условия кредитования со сроком до 5-ти лет и возможностью досрочного погашения от ведущих банков партнеров: ВТБ24, ЮниКредит Банк, Сетелем Банк, Плюс Банк, Русфинанс Банк .

Успех Ravon на рынке формируется за счёт высоких стандартов обслуживания с надёжностью, качеством и комфортом нового модельного ряда.

Бренд Ravon это идеальный продукт для людей, которые любят, ценят автомобили и разбираются в них.

Ravon - качественные, современные и технологичные автомобили доступными каждому человеку.