​Везде успели

Крупнейший застройщик Сургута — компания «Сибпромстрой» — в уходящем году не только остался в лидерах по реализации готового жилья, но отличился и иной своей деятельностью, показав отличные результаты. Компания старается развиваться в разных направлениях, ежегодно удивляя горожан своими проектами и достижениями. «НГ» решил вспомнить наиболее интересные и важные моменты, произошедшие в этом году.

Сургутский небоскрёб пошёл в рост

Сибпромстрой возводит самый высокий дом в Западной Сибири — в 40 этажей. Сургутский небоскреб активно строится возле пересечения объездной дороги (Югорский тракт) и улицы Югорской, в пойме реки Оби. Сейчас там готово уже более семи этажей. По предварительной информации, которую предоставил «НГ» генеральный директор компании Андрей Сурлевич, эта 40-этажка станет эксклюзивным проектом: «Тиражироваться такие дома не будут. Высота здания составит порядка 130 метров, что по классификации архитектурной экспертной коллегии Emporis считается небоскребом. В нем будут располагаться 624 квартиры, рядом — двухуровневый паркинг на 464 машиноместа. В здании предусмотрено шесть лифтов. Теплопотери по отоплению тут будут снижены более чем на 40 процентов, а отапливаться дом будет электричеством. Чтобы электроснабжение было бесперебойным, проектом предусмотрена резервная электростанция. По конструкции здание будет разделено на три пожарных яруса, будут и две незадымляемые лестничные клетки. На крыше оборудуем место для опускаемой вертолетной кабины. Все технические условия для этого дома по нашему заказу разрабатывал один из московских НИИ, после чего они были утверждены в Минрегионразвития. Фасад будет комбинированный, со стеклянным оформлением».

Первые по энерго­эффективности

Компания «Сибпромстрой» трижды участвовала во всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES, проходящем под патронажем Министерства энергетики РФ. И все три раза заняла лидирующие позиции. Так, по итогам 2016 года застройщик занял первое место в категории «Лучший энергоэффективный малоэтажный жилой дом» с объектом на улице Рационализаторов, 22. Тут теплопотери были снижены до 36 Вт на квадратный метр, при том что по Сургуту эта цифра, в среднем, составляет порядка 56 Вт. А в 2015 году компания стала лидером в категории «Лучший энергоэффективный многоэтажный жилой дом».

Подарок городу и жителям

В августе этого года Сибпромстрой запустил новый проект, аналогов которому в городе нет. Компания расписала внешние стены паркингов у своих новых жилых комплексов — художественные работы подарили городу самые большие картины. Местные творческие коллективы преобразили паркинги во дворах сибпромстроевских домов по улице Ивана Захарова и на пересечении улиц Мелик-Карамова (возле знаменитых 25-этажных свечек). «Идея принадлежит учредителю компании «Сибпромстрой» Николаю Сторожуку. Она появилась у него уже давно. Также такая практика была применена в ЖК «Зеленоградский» под Москвой», — рассказал «НГ» заместитель генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов. Помимо всевозможных природных пейзажей, на стенах паркингов воспроизведены и известные всем шедевры живописи: на Захарова — «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, а на Щепеткина — «Охотники на привале» Василия Перова.

Богоугодные дела

Сибпромстрой не в первый раз становится строителем храмов и иных подобных объектов — не только в Сургуте, но и по России в целом, и даже за границей. Так, например, в этом году компания получила благословение на возведение храмового комплекса, который расположится в районе Черемушки города Москвы. В комплексе будет вестись стандартная для храма деятельность — богослужения, дети будут посещать воскресную школу. Но самое главное — по благословению патриарха Кирилла в здании разместится представительство Ханты-Мансийской митрополии.

Кстати, Сибпромстрой в общей сложности уже возвел порядка 20 храмов или храмовых комплексов: в части из них он выступил как генподрядчик и инвестор, а в части — как застройщик и инвестор. А сейчас к тому же активно ведет строительство сургутского Кафедрального собора Святой Троицы на проспекте Мира. На площади в 3,5 га будет возведен храм с воскресной школой и сквер.

Популярность среди покупателей жилья

В этом году компанией было реализовано порядка двух тысяч квартир — это около 100 тысяч кв.??метров. При этом специалисты застройщика выделяют два вида жилья, которые наиболее популярны среди их клиентов: «однушки» в 49 кв. метров и «двушки» площадью 72 «квадрата».

Подобный спрос, по мнению сотрудников отдела продаж компании, обусловлен тем, что, например, в квартирах 49 кв. метров есть возможность по своему усмотрению распланировать пространство. Например, коридор у них очень просторный — 5,5 кв. м — в нем можно отделить гардеробную. А за счет кухни, размер которой по проекту составляет 12 «квадратов», можно увеличить помещение санузла — либо сделать его раздельным, либо просто организовать более вместительное пространство. Помимо этого, в таких квартирах предусмотрен панорамный балкон площадью в 5,2 «квадрата». На тех этажах, где размещается рассматриваемое жилье, располагается всего по четыре-пять квартир, что, несомненно, является дополнительным плюсом в выборе.

В «двушках» площадью в 72 кв. метра плюсов не меньше — они располагаются на этажах так же, как в примере выше, — по четыре квартиры. Что еще примечательно в этом варианте — в таком жилье можно отгородить полноценную третью комнату, а планировка организована так, что окна в квартире выходят на обе стороны дома. К тому же для покупателей двухкомнатных площадей Сибпромстрой выделяет два бойлера — один в санузле, другой в кухне.

Также специалисты компании отмечают огромную популярность квартир в жилом комплексе компании в микрорайоне № 28 — 25-этажки застройщика полюбились жителям города не только благодаря их необычному внешнему виду, но и тому, что квартиры в них также нестандартны для Сибпромстроя — тут, в частности, имеется жилье с кухнями-нишами.

Желающим приобрести квартиры от Сибпромстроя стоит помнить, что компания перестала реализовывать жилье через агентства недвижимости: все сделки уже давно оформляются только сотрудниками собственного отдела продаж, который находится по адресу Тюменский тракт, 2/1. Работают специалисты ежедневно с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.