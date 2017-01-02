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​Город счастья

ТРЦ «Сургут Сити Молл» подготовил массу новогодних развлечений для горожан

В преддверии главного праздника все городские площадки преображаются в блеске новогодней иллюминации. Торгово-развлекательный центр «Сургут Сити Молл» не исключение. Ежегодно стены ТРЦ к Новому году украшаются огромным количеством всевозможной новогодней атрибутики. Огромные светящиеся снежинки в атриуме, большое количество еловых рожков в галереях, елки и даже сани Деда Мороза в упряжке с оленями. А в этом году традиционный новогодний интерьер дополнили огромные светящиеся коридоры и большая новогодняя игрушка на улице, перед входом в Город счастья. Просторный, семейный торговый центр превратился в огромный сказочный дом. В каждом его уголке можно сделать волшебные фотографии для семейного альбома.

По-настоящему сказочная новогодняя ярмарка размещена в самом сердце торгово-развлекательного центра. Сто квадратных метров новогодней красоты. Елки, гирлянды, огни, сладости, вкусный мед, подарки на любой вкус и цвет. Ярмарка работает каждый день с 10.00 до 22.00. До 8 января у вас есть прекрасная возможность посетить ее и приобрести уникальные презенты для родных и близких.

Также к самому важному празднику года в «Сити Молле» открылись самый крупный книжный магазин в Сургуте «Читай-город» и магазин товаров для вашего дома Cite Marilou. Тут можно найти полезные ­подарки.

Еще одним сюрпризом для горожан на Новый год от ТРЦ «Сургут Сити Молл» стала лазертаг-арена — «Лазерфорс», новое место в городе для проведения незабываемых корпоративов и дружеских встреч. Во время каникул всегда хочется разнообразить свой досуг. Родителям — подарить праздник детям, да и самим отдохнуть от праздничных хлопот. Пострелять из лазерного оружия, получить новые эмоции можно уже сейчас. Игра, полная драйва и адреналина никого не оставит равнодушным.

Новый год — это семейный праздник, это мешок улыбок, море мандаринов, огней на улицах и в глазах прохожих, это уют и тепло. Теплые семейные обеды в кафе-пекарне «Поль Бейкери», ужины в ресторанах «Козловица» и «Либерти» оставят в ваших сердцах только добрые эмоции и чувство единения. Катание большой и дружной компанией на коньках станет еще одним вариантом провести каникулы весело и интересно. В прокате найдутся коньки любого размера — от мала до велика. А если хотите добавить в свои зимние каникулы немного лета, тогда аттракцион «Батуты» в ТРЦ «Сургут Сити Молл» для вас. Самый крутой кинотеатр «Синема Парк» с залом IMAX ждет всех на свои премьеры. Парк развлечений Happylon также приготовил немало интересного для своих посетителей. 1 января — «Шоу мыльных пузырей», 2 января — «Бумажное шоу», 3 января — мастер-класс по приготовлению «Монстр-Пиццы», 4 января — «Шоу воздушных шаров», 5 января — спектакль «Тайна огненной птицы», 6 января — «Цирковое шоу», 7 января — «Вкусные истории», 8 января — «Оливье-шоу».

По традиции, в семейном торгово-развлекательном центре проходит конкурс «Письмо Деду Морозу». Его итоги будут подведены 7 января 2017 года. Город счастья «Сургут Сити Молл» исполнит самые заветные желания самых маленьких посетителей. В предпраздничные выходные можно сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также каждые выходные организованы бесплатные детские мастерские, утренники, кулинарные мастер-классы. 14 и 15 января можно будет посетить ярмарку изделий ручной работы. Предметы hand-made всегда интересны и пользуются популярностью, так как сделаны своими руками. 15 января пройдет турнир по радиоуправляемым авто, а 29 января вашему вниманию представят «Ювелирное дефиле».

Торгово-развлекательный центр «Сургут Сити Молл» предоставляет посетителям возможность совместить шопинг с отдыхом и культурным развитием. На его площадях размещаются удобные стоянки для парковки автомобилей, бутики, салоны, кафе, рестораны, гипермаркеты, кинотеатр и парки развлечений. С каждым годом, с каждым проектом все больше подтверждается неизменный девиз торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл» — «Город в городе».


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02 января в 11:32, просмотров: 1311, комментариев: 5


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Комментарии:
Iriska
не нравится
06 января в 17:07
Кулер хотя бы один на весь ТРЦ поставьте, пожалуйста, владельцы Ситимольные! Просто так воды попить негде (( спасибо хоть туалеты бесплатные и эскалаторы )) даже в ХэппиЛоне вода- только продаётся. Отдыхали с детьми часов 6 у вас в Городе Городов сегодня, бутылку 1,5 литровую таскали с собой. Сладкую дети вату поели - пить, на батуте попрыгали - пить, в Джунглях поиграли полчаса - первое желание - пить. Фастфуд продаёт к своих бургерам только сильно сладкие напитки, после этой еды минут через 20 хором "Дай воды!", потом как всегда мороженое-булочки-вкусняшки и, конечно, "Дай пить!", пока взрослые по магазинам, дети бегают, им жарко и снова пить. За 6 часов дважды за одной только водой в ОКее очередину отстояли.
Наталья
не нравится
06 января в 18:58
В Сити-Молл - только в случае крайней необходимости.Отношение к "безлошадным" посетителям - неуважительное. Остановку автобусов сделали " на задах" - идти очень далеко, да выход еще и найти нужно - многие блуждают по автомобильным стоянкам(а зимой там сильные сквозняки, да и летом тоже), т.к. четких указателей пути к выходу на остановку в магазине нет и под магазином нет! Это очень большое неудобство. Неужели так жаль места для автобусов на площади перед центральным входом? Почему-то у всяких Икей и других гигантов получается оборудовать автобусные остановки перед центральным входом, а у сити-молла - нет... И обычно такие автобусы сразу делают посадку и быстро уезжают. А здесь отстойник устроили, по 2-3 автобуса стоят закрытые, а на остановке яблоку негде упасть. Вот и говорю - только в случае крайней необходимости.
Аванес Iriska
не нравится
06 января в 19:32
По фастфудам шляетесь, что воды не можете купить? Или морсы пейте в ассортименте! Попрошайки!
Аванес Наталья
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06 января в 19:33
Ну на УБР выходите, там очень комфортно, сквозняков нет, указатели не нужны, всё и так видно!
Мигрант
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06 января в 21:46
Какая прелесть! Есть такая штука бизнес называется. Так вот ТРЦ ради него родимого и создаются. И воду продают задорого в тех местах где людям очень пить хочется - например на дискотеках, на пляжах, в Синайской пустыне или рядом с батутами.
По автобусам, согласен недружелюбный ТРЦ, но в этом та же логика имеется. Пенсионеры за дешевым укропом туда не поедут, а клиент в бутики нужен обеспеченный. ТРЦ не для экскурсий. а для покупок. Но на стоянке, такого ада как в "Ауре" в "СМ" нет. Но к автовокзалу не нужно через стоянку бегать. Там прямой спуск от "Окея", куча указателей для этого.
йося
не нравится
07 января в 12:10
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
йося
не нравится
07 января в 12:12
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Iriska Аванес
не нравится
07 января в 18:20
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.

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