​Связисты изучили смартфон лидера группы «Сансара»

Урал – родина отличных музыкантов, которые сделали Екатеринбург столицей рока. Эта музыка доносится из окон машин и квартир, трогает до глубины души в любимых фильмах. В преддверии череды праздничных выступлений связисты заглянули в смартфон лидера группы «Сансара», участника концерта MegaFonLive от оператора «МегаФон» Александра Гагарина и раскрыли «секреты» работы гаджета.

Свыше 80 приложений, множество программ для обработки видео и фото – must have гаджета Александра Гагарина, который активно ведет социальные сети. «Как ни странно, социальные сети — лучшее, что случилось с музыкой за последние годы. Наши песни первой может послушать именно интернет-аудитория. Особенно люблю ВКонтакте, все самое интересное о Сансаре можно найти там», – говорит музыкант. Для лучшей и более долгой работы телефона технические специалисты «МегаФона» порекомендовали обновить устаревшие приложения, удалить ненужные, а также закрывать программы, работающие в фоновом режиме.

«Телефон – моя рабочая лошадка. Бывает, начитываю стихи на диктофон, какие-то мысли, рассуждения. Часто записываем репетиции на видео, потом смотрим и анализируем. Как раньше жили без этой волшебной штуки, я не представляю», – поделился Александр Гагарин.

Активнее всего музыкант общается в интернете. На весу 30 звонков день – и тысячи мегабайт интернета для общения и постов. Со смартфоном появляется свобода – можно скачать и слушать музыку в любом месте и в любое время. Скорость интернета настолько высока, что можно моментально загрузить целые альбомы и видеоклипы или смотреть их онлайн. Чтобы оценить эти преимущества, достаточно иметь современный смартфон и 4G сим-карту.

Для тех, кто постоянно в сети и работает со множеством приложений, как Александр Гагарин, особенно важна скорость выхода в сеть. Связисты объяснили, что она зависит в том числе и от внешних факторов. Например, декоративная металлическая сетка на окнах кафе, в котором проходила наша встреча, существенно препятствовала прохождению сигнала – скорость интернета внутри помещения была гораздо ниже, чем на улице. И это подтвердил тест, который показал трехкратное влияние металла на скорость.

Стихи, песни, репетиции, поездки, театр и многое другое. Александр Гагарин постоянно в движении. В свободное время – чтение. И тоже на смартфоне, потому что всегда под рукой. «Установлены приложения, где профессионалы отвечают на самые необычные вопросы. Из масштабного – вы не поверите, недавно впервые прочитал «Войну и мир» именно с экрана телефона, а не с листа, и был восхищен», – добавляет певец.

«Осень – мое любимое время года. Это пора открытий и жажды творчества. Сейчас нас испытывает на прочность суровая зима, которая будет ласковее, если рядом с вами окажутся любящие глаза и отличная музыка. Именно этого я желаю вам в праздничные дни», – говорит Александр Гагарин.

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