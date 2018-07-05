​В тайге встают буровые

Уже в августе 1965 года буровые
коллективы Сургутской нефтеразведочной экспедиции трудились в счет сентября.
Нефтеразведчики уходили все дальше и дальше в тайгу. Первую разведочную
скважину на новой Русскинской площади начинала бурить буровая бригада Виктора Павловича Лагутина. За пять
дней на Русскинской скважине № 1 бригада
пробурила
Вторую скважину бурила бригада Георгия Петровича Еремина на Быстринской площади.
Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры
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