​В тайге встают буровые

Уже в августе 1965 года буровые коллективы Сургутской нефтеразведочной экспедиции трудились в счет сентября. Нефтеразведчики уходили все дальше и дальше в тайгу. Первую разведочную скважину на новой Русскинской площади начинала бурить буровая бригада Виктора Павловича Лагутина. За пять дней на Русскинской скважине № 1 бригада пробурила 1 700 метров ствола.

Вторую скважину бурила бригада Георгия Петровича Еремина на Быстринской площади.

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