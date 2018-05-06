​Имена павших героев – сургутян высечены на Мемориале Славы

За годы войны Сургут проводил на фронт около трех тысяч своих сыновей и дочерей. 1240 из них не вернулись в родные края, отдав жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Имена павших героев высечены на мраморных плитах Мемориала солдатской славы. Вечный огонь памяти и скорби озаряет нашу святыню и напоминает о трагических днях Великой Отечественной войны.