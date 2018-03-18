​С большим ускорением

В последние дни июня 1965 года тяжелогруженые тракторы покинули буровую № 196. Несколько часов в пути – и остановка. Тут геологи указали место новой скважины. Два дня вышкостроители занимались демонтажом. Потом приступили к сборке вышки. Рабочие трудились самоотверженно. Не прошло и десяти суток, как над лесом поднялась стальная громадина. Специалисты отмечают, что в такие короткие сроки не строилась ни одна вышка в Сургуте. Монтажные работы проводила бригада Петра Зайчука