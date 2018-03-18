В последние дни июня 1965 года тяжелогруженые тракторы покинули буровую № 196. Несколько часов в пути – и остановка. Тут геологи указали место новой скважины. Два дня вышкостроители занимались демонтажом. Потом приступили к сборке вышки. Рабочие трудились самоотверженно. Не прошло и десяти суток, как над лесом поднялась стальная громадина. Специалисты отмечают, что в такие короткие сроки не строилась ни одна вышка в Сургуте. Монтажные работы проводила бригада Петра Зайчука
С большим ускорением
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
18 марта в 11:10, просмотров: 1908, комментариев: 0
Секреты Арт-пикника и других блюд культурной кухни Сургута от участников группы «Прорубь» Юрия Семенкова и Татьяны Кургузовой // ONLINE 18 июня в 10:00