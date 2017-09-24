Инициаторами проведения «красной субботы» в тресте Сургутских энергостроителей в 1984 году стал коллектив автотранспортной конторы. 21 апреля водители АТК перевезли народнохозяйственных грузов на сумму 27 тысяч рублей, заготовили 25 тонн металлолома. Всего на праздник труда в автотранспортной конторе вышли 1 100 человек.
Весомый вклад водителей
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24 сентября в 14:10, просмотров: 1449, комментариев: 0
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