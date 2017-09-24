​Весомый вклад водителей

Я не против того, что сквер назвали именем Владимира Губачёва. Меня неприятно удивило, то как это было сделано

Я и многие мои знакомые, которые живут в районе Энергетиков и тоже работали с Губачевым, узнали о том, что этот памятник открыт, только на следующий день.