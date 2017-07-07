​Русские в меньшинстве – о структуре населения Сургутского уезда в 1870-х

В 70-х годах XIX века в Сургутском уезде население составляло 3 898 мужчин и 3 714 женщин. Из этого числа русских было 260 мужчин и 289 женщин. Таким образом, из 7 612 жителей Сургутского уезда, русских было 549 человек — 7,2 процента. По официальному отчету, к 1 января 1913 года в Сургутском уезде числилось населения 9 360 человек без города Сургута, где проживало 1 444 человека, а всего в уезде было 10 804 жителей.