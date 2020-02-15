«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»

Власти Сургута хотят ликвидировать управление природопользования и экологии, а его персонал и функции распределить по департаментам администрации.

О возможных последствиях такого решения для города рассказал сургутский эксперт Сергей Полукеев, профессиональный путь которого тесно связан с природопользованием.

«Совершенно ничего хорошего городу это не принесет.

Сокращать структуры нужно, когда исчезают их функции. Но функции экологии никуда не денутся. Если управление природопользования уберут, то никто в Сургуте с той минуты больше не будет заниматься экологией системно.

Будут только островки тупых изречений.

Мы же с вами давно живем в Сургуте. Давайте проследим, как рождалась и умирала структура экологии. Она рождалась еще при Владимире Браташове (бывший заместитель главы города, прим. ред.) как отдел в 1993 году. Они разрабатывали концепцию озеленения Сургута.

Когда концепция была готова, отдел стал департаментом экологии и охраны окружающей среды с полномочиями на уровне заместителя мэра. Было даже так: «Заместитель мэра тире директор департамента». Проще говоря, это высокий уровень решения задач, можно было работать без согласований с кем-либо.

В результате мы имеем зеленый северный город. За пять лет существования департамента мы вышли на первые позиции не только по Северу, но и вообще по стране с другими городами, имеющими более благоприятную среду.

Все это длилось примерно до 2006 года. Начался закат. Из департамента сделали комитет, но он все еще держался за счет того, что его возглавлял Браташов вместе со своим заместителем – он не бросал свое детище.

И вот в 2010 году Владимир Браташов ушел. Золотое время, когда Сургут гремел на всю Россию, закончилось. Из комитета сделали кастрированное управление, а сейчас его вообще расформировывают.

Отсюда можно сделать однозначный и безоговорочный вывод: закрытие экологии поставит крест на всем, что было сделано до этого. Всё! Как ядро, как ментальный сгусток энергии экологов, которые толкали структуру вперед – этого больше не будет. Это станет историей.

Конечно, еще остались специалисты, которые продолжат тащить на себе функционал экологии. Например, лесопарковое хозяйство (которое создавал я). Но это все равно не то. Если нет стратегического органа, то получится так, что хозяйство вроде как есть, а двигать его некому. Это неправильно.

К тому же, не будет самостоятельного бюджета. Некому будет работать с национальным проектом «Комфортная городская среда». Государство программу пропагандируют, а местные органы власти хотят отрубить тех, кто этим занимается.

Кстати о «Комфортной среде», Сургут стал единственным городом, который смог приземлить деньги округа по этой программе. Потому что у нас есть слаженная системная работа экологов высокого интеллектуального уровня по сравнению с другими муниципалитетами. Они знают, как составить документы, чтобы деньги субъекта и Федерации оказались в Сургуте.

В итоге часть людей уберут, часть разбросают по департаментам архитектуры, городского хозяйства, образования и так далее. И тогда специалисты экологии не смог собраться вместе, чтобы порассуждать. «Куда пошел, сиди на месте и работай! Отходился уже!» — такой будет ответ от начальства.

Все, приплыли. Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа».