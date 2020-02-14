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​Рынок пора отпустить

Фото yandex.ru
Фото yandex.ru

В прогнозном плане приватизации на 2020 год в Сургуте значится пункт: перевод муниципального рынка в форму ООО, пока – со 100-процентной долей города. Видимо, дальше будет видно. В связи с этим хочется сделать грустный, но необходимый вывод – к сожалению, нужно признать провал всех планов городской власти сделать муниципальный рынок хоть сколько-нибудь современным и отвечающим стандартам качества подобных объектов, и отпустить эту несчастную экономическую сущность в свободное плавание на выгодных для города условиях.

Почему я так считаю.

Во-первых, нет, мне не платят потенциальные приватизаторы рынка.

Во-вторых, давайте честно ответим себе на вопрос: есть ли у города управленческие и финансовые ресурсы, чтобы с этим объектом сделать нечто хорошее? По-моему, ни первого, ни второго в наличии не имеется. Точнее, управленцы еще найдутся, но ни один из них в здравом уме и твердой памяти не пойдет рулить муниципальным рынком. И ОООшкой, которая на 100 процентов учреждена администрацией, тоже. Согласитесь, между менеджером, который рулит собственностью государства, и менеджером, который рулит своим имуществом – две большие разницы.

В-третьих, является ли содержание рынка обязанностью города? Проще говоря: есть ли в этом торговом объекте нечто, без чего сургутяне не смогут прожить, или что они не могут купить за меньшие цены в других местах? Оба раза нет.

И в-четвертых, есть ли шанс, что этот рынок, перейдя в частные руки, взлетит и станет неплохой точкой притяжения локальных товаров и людей? В принципе, да. Как минимум, если не станет – то от этого городу не будет хуже (сейчас рынок все равно ниже всяких похвал), а все риски будет нести на себе бизнес.

По моему мнению, нет никакого вопроса в том, что бы реально приватизировать рынок. Вопрос в том, как это сделать приятно и полезно для города. Тут есть вариации, которые зависят от степени рачительности и решительности исполнительной и представительной властей, а также прозрачности процедур.

Я бы предложил передать объект в долгосрочную аренду, но с рядом условий по неизменению его сути (это должен быть рынок в любом случае), с обязательным публичным обсуждением условий, а также открытой презентации предложений от инвесторов, которые будут готовы взяться за это дело.

Вообще если сдать все это здание хоть за 10 000 (десять тысяч) рублей в год, но нормальному бизнесмену с хорошей репутацией и портфолио, то город все равно получит больше, чем имеет с этого рынка сейчас. Сейчас, как я понимаю, это примерно ноль рублей и неработающий толком объект, а так будет целых 10 000 рублей и работающий объект, генерирующий поток людей, товаров, налогов, занятости, да элементарно среды вокруг себя – это ж почти центр города.

Итого. Печальный факт, который мы имеем: город сидит на муниципальном рынке как собака на сене. Сам освоить не может, других не подпускает. Это нужно менять, но только в кристально чистых и прозрачных условиях, чтобы ни у кого не возникло ни единого вопроса или сомнения. К слову, отличная тренировка для администрации и думы по отработке навыков общения и обсуждения важных вещей с горожанами. Предлагаю попробовать.


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Сегодня в 02:00, просмотров: 176, комментариев: 0


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