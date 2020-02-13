​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте

Позавчера наш комитет по спорту при Сургутской торгово-промышленной палате инициировал заседание в Думе города по обсуждению пяти вопросов, которые нас очень беспокоят.

Вот они:

1. Обеспечение спортивных соревнований каретами скорой помощи.

2. Доступ к уже построенным спортивным объектам и тем, которые в планах.

3. Проработать варианты возможной поддержки СОЦИАЛЬНЫХ предпринимателей.

4. Обсудить проект строительства шести быстровозводимых спортивных объектов.

5. Упрощенная схема лицензирования частных спортивных объектов.

Обсудили все вопросы. По ним будем плотно работать с администрацией города и округом. И о них я еще напишу. Но что неприятно насторожило, так это обсуждение четвертого вопроса. По поводу строительства шести спортобъектов.

Оказывается, все уже практически решено. Но самое главное, никто ничего не знает и даже депутаты не в курсе… Забегу вперед, сегодня встречался с руководителем спорткомитета и Михаил Васильевич (Ющенко – начальник управления физической культуры и спорта — прим. ред.) снял практически все вопросы, но кое какие остались.

Деньги собираются потратить немалые, и это хорошо, только вот почему никто ничего не знает? Все объекты планируют строить по концессии и это тоже хорошо, и срок большой – 13 лет, что подразумевает строительство качественных объектов. Но все же вопросы, которые хотелось бы обсудить, остались.

1. Места расположения будущих объектов уже определены. Согласитесь, логично было бы, если б места строительства были привязаны к потребностям районов? Но хотят построить там, где получается, а это, как мне кажется, неправильно. Вот, например, планируется на территории бывшего СПОПАТа на улице Маяковского построить ледовую арену в шаговой доступности от «Титана». Зачем? В том же районе железнодорожников нет рядом ничего, вообще никаких спортивных объектов, почему бы там не построить? Я конкуренции не боюсь, но зачем лишать возможности заниматься спортом детей отдаленных районов, там, где нет на сегодня ничего. И при этом делать снижение загрузки рядом стоящих объектов. Да и участок на ЖД есть подходящий. Опять-таки, забегу вперед, сегодня Михаил Васильевич подтвердил, что Ледовую арену все-таки будут строить именно в районе железнодорожников, и это очень правильно.

2. О назначении объектов. Сначала говорили, что построят две ледовых арены, потом – вроде как одну. Давайте разберем этот вопрос по косточкам. На сегодня футболистов минимум в десять раз больше. Хоккей стал дорогим спортом: дорогая амуниция, дополнительные тренировки, необходимые для результата. А лед недешев в силу объективных причин, именно поэтому детей сейчас в хоккей идет немного. То же самое и про фигурное катание можно сказать. А вот в футбол вход недорогой: майка, шорты и кроссовки, да и стоимость абонемента невысока. И правильно было бы объектов для футбола заложить побольше, тем более что они будут дешевле в строительстве. В Сургуте нет крытой арены с искусственной травой, а как было бы здорово, сам бы побегал с удовольствием.

3. Вопрос привлечения специалистов к строительству объектов. Почему его не обсуждают открыто с привлечением общественности и специалистов в области спорта? У нас в комитете 28 федераций и мы как никто знаем, как должны выглядеть объекты, и на раннем этапе готовы консультировать будущих застройщиков.

Вот вам пример такой закрытости: Нефтеюганск, каток за 160 миллионов с двумя раздевалками и одной душевой, с лампами ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная – прим. ред.) из прошлого века и без ледозаливочной машины. Забыли ее купить (!). У меня даже просили, чтоб объект сдать. Я им сразу сказал: если нужна новая, закладывайте на покупку минимум 7,5 миллионов. Не послушали. Купили за пять миллионов, но маленькую, которой просто не хватает на качественную заливку. И сейчас мучаются хоккеисты и фигуристы, катаясь на неровном льду. Зачем наступать на чужие грабли? Думаю, наш опыт необходимо учитывать.

4. Распределение времени тоже интересно. По какому принципу это будет реализовываться? Сейчас в муниципальных школах тренируется детей меньше, чем в частных. Город должен учитывать интересы наших федераций и время распределить пропорционально и справедливо.

Короче говоря, вопрос необходимо обсуждать за круглым столом с привлечением всех заинтересованных сторон, и тогда все просто, быстро и эффективно решится и все останутся довольны. Ошибок не будет, и никто потом не упрекнет в неправильном решении.