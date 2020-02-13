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Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

фото П. Амирова
фото П. Амирова

«Водитель, ударивший/шоркнувший авто во дворе дома ХХХ в Сургуте, и уехавший, отзовись. Есть видео/свидетели. Или решим по-хорошему, или лишение прав», — похожие объявления в местных пабликах в соцсетях публикуются чуть ли не каждый день. Но так ли легко наказать виновника помятого бампера или разбитого зеркала? Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые повредили другое авто и уехали?

По данным УМВД по Сургуту, предоставленным СИА-ПРЕСС, в 2019 году к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» было привлечено порядка 220 человек. Сколько всего таких обращений поступило в ГАИ — не сообщается.

При этом стражи правопорядка отмечают, что работу сотрудников полиции затрудняет то, что сообщение и обращение по фактам ДТП поступает спустя несколько часов, а в ряде случаев проходит более суток. Также мешает эффективной работе отсутствие очевидцев и безразличие граждан — «стали очевидцем, но не считают необходимым сообщать в полицию. Гражданам, попавшим в подобную ситуацию необходимо своевременно обращаться в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Сургуту по телефонам 76-10-02 и 76-10-01».

Напомним, оставление водителем в нарушение ПДД места аварии, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм.

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту osminkina@siapress.ru или оставить в комментариях.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 71, комментариев: 0


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Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
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