Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

В редакцию ИА СИА-ПРЕСС обратилась сургутянка Юлия Гордеева, которая несколько лет не может попасть в элитную студию красоты «TiMe Deluxe» — ее перестали обслуживать три года назад без объяснения причин.

По словам девушки, она несколько раз была на маникюре в указанном салоне, но затем все изменилось. «Это было в 2016 или 2017 году, уже не помню. В одно из посещений мне ответили, что впредь я могу только покупать косметическую продукцию в студии, — рассказывает сургутянка. — Я не опаздывала, у нас с мастером не было конфликтов. После отказа я еще несколько раз пыталась записаться, но мне не давали. Я думала, раз компания частная, они могут мне отказать в услугах, но в декабре 2019 года я поговорила с юристом, он рассказал, что я ошибаюсь и рекомендовал написать в студию заявление».

Гордеева утверждает, что последовала совету правозащитника и написала заявление, в котором попросила салон или записать ее к мастеру на маникюр, или письменно пояснить причину отказа. Претензию отправила по электронной почте, но ответа так и не дождалась.

Мы решили разобрать случай как показательный, чтобы узнать, имеет ли право салон красоты отказать в обслуживании, куда обращаться «отвергнутым» клиентам, и где получить бесплатную консультацию в подобной конфликтной ситуации.

Руководитель АНО «Югорский СоветникЪ» Алексей Редькин, рассказал СИА-ПРЕСС, что, если ситуация действительно сложилась таким образом, то «TiMe Deluxe» может понести финансовые потери. «Студия красоты не имеет права отказывать в обслуживании — закон распространяется на всех, в том числе на частные организации. Есть такое понятие, как публичный договор — я оказываю услуги всем, кто придет. В противном случае нарушаются права потребителя, — поясняет юрист. — Девушка написала в компанию письмо, ответ не получила. Отсутствие ответа — это отказ. Следующим шагом должна стать жалоба в Роспортебнадзор, по итогам проверки которого организации может быть выписан штраф».

Например, по ст.14.8 КоАП РФ — предоставление недостоверной информации об оказываемых услугах. Для должностных лиц штраф составляет 500-1000 рублей, для юридического лица — 5000-10 000 рублей.

На горячей линии Управления Роспотребнадзора по Югре корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что жалобу сургутянка может подать лично, либо через портал Госуслуг, при наличии электронной цифровой подписи. «Претензионный порядок уже пройден, после обращения сотрудники Роспотребнадзора начнут проверку данного факта. Будем запрашивать документы, узнавать, по какой причине произошел отказ», — рассказывает оператор, отмечая, что не может дать гарантии, что «виновные» понесут наказание — это решится только после проверки. Также специалист отмечает, что в случае, если клиентка окажется права, они помогут составить и подать иск в суд о возмещении морального ущерба.

В самом салоне красоты звонку корреспондента удивились — никаких писем к ним не поступало и никто не обращался. Управляющая студией «TiMe Deluxe» Анна Пшенцова отметила, что описываемая клиенткой ситуация не могла произойти, скорее всего случилось недопонимание. «Возможно клиентку не записали, потому что у мастера не было свободного окна. У нас их работает двое, запись очень плотная — на три месяца вперед. Желающих попасть к ним мы включаем в лист ожидания, приглашаем, когда появляется свободное окно, но ждать иногда приходится долго», — поясняет Пшенцова.

Она утверждает, что студия не получала от указанной клиентки письма, а за все три года работы «TiMe Deluxe» ни разу не было подобного инцидента. Управляющая также не исключает, что ситуация может быть банальным черным пиаром.

Юлии Гордеевой Анна рекомендовала вновь позвонить или обратиться в студию, чтобы попробовать записаться на процедуру, либо в лист ожидания.